Acusa AMLO que el INE lo quiere silenciar, tras restricción para hablar sobre aspirantes

El presidente Andrés Manuel Lópe Obrador acusó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) de quererlo silenciar e impedir el uso de la réplica luego de que el órgano le impidió opinar sobre la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez y sobre el proceso electoral de 2024.

En conferencia de prensa desde Baja California Sur, el jefe del Ejecutivo federal se lanzó nuevamente contra la senadora panista y contra el que llamo es su gerente, Claudio X. González, por sus negocios para atacar a su administración con el aval y financiamiento del gobierno de Estados Unidos.

“Voy a aparecer aquí con una cinta, me quiere silenciar, no quieren que yo hable, ¿dónde queda la libertad de expresión, y la réplica, y a disentir? Son principios básicos de la democracia”.

“Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Me da tiempo, antes de que me quieran ‘cepillar’, que se apure con la investigación sobre Xóchitl”, dijo.

Lee: Por queja de Xóchitl Gálvez, INE ordena a AMLO no hablar de ella

El presidente de la República consideró que si el INE quiere silenciarlo sobre los aspirantes presidenciales, ellos tampoco deberían hacer mención sobre él pues entonces quedaría en desventaja y tendría que hacer uso de su derecho de réplica.

“Si no quieren que hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos hablan de mí yo voy a tener derecho a la réplica”, apuntó.

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez en contra López Obrador, por lo que le solicitó al mandatario federal no hablar de la senadora en relación a las elecciones de 2024.

Lo anterior se dio después de una queja que presentó la aspirante en contra de López Obrador por el presunto uso indebido de recursos públicos al violar los principios de neutralidad e imparcialidad por la manifestaciones realizadas en las mañanera del 3, 4, 5 y 7 de julio de este año. En estas conferencias, el presidente hizo declaraciones en contra de la legisladora.

Por ello, el INE solicitó al titular del Ejecutivo federal eliminar o modificar el contenido de las cuatro conferencias mañaneras de todas las plataformas oficiales, así como evitar de hacer manifestaciones relacionadas con las elecciones de 2024.

¡Ya estamos en Threads!; síguenos para recibir la mejor información