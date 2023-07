Por queja de Xóchitl Gálvez, INE ordena a AMLO no hablar de ella

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que le solicitó al mandatario federal no hablar de la senadora en relación a las elecciones de 2024.

Lo anterior se dio después de una queja que presentó la aspirante en contra de López Obrador por el presunto uso indebido de recursos públicos al violar los principios de neutralidad e imparcialidad por la manifestaciones realizadas en las mañanera del 3, 4, 5 y 7 de julio de este año. En estas conferencias, el presidente hace declaraciones en contra de la legisladora.

Por ello, el INE solicitó al titular del Ejecutivo federal eliminar o modificar el contenido de las cuatro conferencias mañaneras de todas las plataformas oficiales, así como evitar de hacer manifestaciones relacionadas con las elecciones de 2024.

El INE determinó que las medidas cautelares son procedentes “porque —desde la óptica preliminar— se trata de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse y en el que hace alusión a la quejosa (Xóchitl Gálvez), por lo que se considera que pude vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad”.

En la sesión realizada esta noche, la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, comentó que no es la primera vez que se dictan medidas cautelares sobre lo que no puede hacer el presidente de la República en sus conferencias matutinas. También recordó que durante el encuentro que sostuvieron los consejeros del INE con López Obrador, el mandatarios federal les pidió claridad sobre lo que puede y no decir.

“Hemos sido enfáticos, me parece que sí hay claridad, respecto de las manifestaciones, opiniones y señalamientos que puede verter el presidente de la República en la mañanera; no deben estar relacionados ni a favor ni positiva ni negativamente con las cuestiones electorales”, dijo la consejera.

