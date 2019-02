Aumentan acusaciones contra expresidente Óscar Arias por acoso sexual

Por David Vargas

Las acusaciones de violación en contra del premio Nobel de la Paz Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, aumentaron luego de que dos mujeres denunciaron situaciones similares cometidas por el expresidente costarricense en 1984 y 1990, quien fue acusado penalmente semanas atrás ante el Ministerio Público de ese país.

En la víspera se dio a conocer la denuncia que interpuso una psiquiatra y activista de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en inglés) por hechos que ocurrieron en la residencia de Arias en diciembre de 2014.

Tras la publicación de dicha denuncia, otras dos mujeres realizaron acusaciones similares contra el premio Nobel de la Paz 1987.

Se trata de la periodista costarricense Nono Antillón, quien hizo pública esta acusación por redes sociales de hechos que ocurrieron en la precampaña electoral de Arias en el 84.

Así como Emma Daly, que acusó a Arias de tocamientos en 1990, cuando aún ocupaba la presidencia, mientras trabajaba para el medio costarricense The Tico Times, escribió en su cuenta de Twitter.

Not how I want to feature in a news story, but I think it's important to speak up since I have that privilege #MeToo

Two women accuse former Costa Rican president Óscar Arias Sánchez of sexual misconducthttps://t.co/xQchCLtwHa pic.twitter.com/zyvtsZmPKW

— EmmaDaly (@EmmaDaly) February 6, 2019