Ford Mustang, una obsesión de la pantalla grande que nos transporta a la vida real

Velocidad, acción, fiereza y un gran sentido de dinamismo y libertad es lo que, a través de muchos años, el cine ha logrado capturar y transmitir por medio de una figura clásica y deseada: Ford Mustang.

¿Quién no recuerda a John Wick, interpretado por el carismático Keanu Reeves, manejando un Ford Mustang Mach 1 de 1969?, ¿o a Frank Bullit, personificado por el mítico Steve McQueen, librando una clásica persecución llena de emociones y acción entre decenas de autos?

Ni qué decir de la película original Gone in 60 seconds, donde el auto más deseado es un icónico Ford Mustang Eleanor, el cual atraviesa las calles de California con la ferocidad de una fiera inaccesible.

Y aunque la lista de películas es larga, lo cierto es que todas tienen algo en común: la oda al muscle car, automóvil de buen tamaño con rasgos deportivos y volúmenes muy marcados, que genera ese aire de respeto, poderío y musculatura.

Estos atributos que plasma el séptimo arte por medio del Ford Mustang, demuestran que, desde sus primeras ediciones, este auto ha cautivado a audiencias en todo el mundo, no solo por su rendimiento en las pistas, sino también por su presencia imponente que le ha ganado un lugar en la cultura popular.

El nacimiento de una leyenda

Cuando el primer Ford Mustang salió al mercado en 1964, no solo se lanzó un automóvil, sino que se dio inicio a una historia entre un ícono del motor y el cine, pues desde sus primeros días, este vehículo fue creado como un símbolo de libertad, audacia, velocidad y estilo, elementos que rápidamente encontraron su camino hacia la cinematografía.

Diversas películas como James Bond, Back to the Future, Fast and Furious, Charlie’s Angel, y más de 4 mil largometrajes plasmaron en Ford Mustang atributos que representaban los valores e ideales de sus protagonistas.

Para el detective 007, la elegancia y velocidad estaban empatados con el diseño de su icónico Ford Mustang Mach 1 1971, mientras que el rugido del motor V8 hizo un perfecto match con el poder y energía que requirió la persecución automotriz de la película Death Proof, dirigida por Quentin Tarantino.

Como emblema del muscle car, Ford Mustang destaca dentro del séptimo arte, ya que despierta la nostalgia y admiración por la artesanía especializada en automóviles, pues no hay automóvil con más peso histórico que este.

Y aunque actualmente hay vehículos con diseños más minimalistas, cuya apuesta se inclina más hacia la sutileza, el legendario Ford Mustang ha perdurado entre los amantes del cine y la velocidad por la tradición y valores que representa. Pero, en la nueva era, ¿lo seguiremos viendo en la pantalla grande?

La siguiente parada: Te Toca Vivirlo

Ford Mustang no solo ha dejado su huella en el cine, sino que ha influido en la cultura y la sociedad. Desde convertirse en el sueño de muchos jóvenes hasta ser un símbolo de estatus, este carro ha trascendido su papel de simple vehículo, a convertirse en un elemento central de la identidad automotriz.

Sin embargo, Ford está haciendo una inteligente apuesta por el futuro, pues sus nuevos modelos muestran una estética aerodinámica e innovadora, en donde también se integrarán las nuevas tecnologías.

Por ejemplo, algunos largometrajes que han sabido aprovechar el legado histórico, elegancia, velocidad e innovación de los nuevos modelos de Ford son títulos como Need for Speed, Transformers o Fast and Furious Tokyo Drift, donde se aprecian los esfuerzos de la marca por mantenerse como líderes del estilo automovilístico.

Pero fuera de la pantalla, Ford también ha sabido acercarse al consumidor común: su modelo Ford Mustang 2024, de generación deportiva, es la prueba en cuatro ruedas de que se puede combinar el legado de su historia cinematográfica con la idea de que es un vehículo para todos aquellos que quieren manejar con estilo y carácter.

La séptima generación Ford Mustang cumple con una tecnología que busca autos más ligeros, aerodinámicos, sin dejar de lado el diseño de una marca que ha sido inmortalizada tantas veces a través de la pantalla grande y que seguirá presente entre nosotros.