¿Liquidar tarjetas con tasas justas? Sí es posible y esta es una opción

Producto de una emergencia familiar, Carmen adquirió una deuda por 300 mil pesos con su tarjeta de crédito, por la cual terminaría pagando más de 600 mil pesos.



“Hice cuentas y vi que al banco terminaría pagándole 300 mil de la deuda original, más 320 mil de puros intereses, ahí fue cuando decidí hacer algo”, dijo.



Durante años, Carmen fue una tarjetahabiente totalera, es decir, mes a mes cubría el saldo total de su tarjeta para no pagar intereses. Sin embargo, cuando vino la pandemia y se presentó una emergencia familiar, tuvo que cambiar de estrategia.



“No quería dañar mi historial crediticio, por eso, aunque no pudiera pagar la totalidad, cubría el mínimo o un poco más del mínimo, pero aún así me di cuenta de que me iban a cobrar muchísimos intereses y que iba a estar endeudada por muchos años”, expresó.



Para evitarlo, Carmen utilizó una estrategia llamada transferencia de deuda, la cual consiste en liquidar el adeudo que se tiene en una o varias tarjetas de crédito con un préstamo personal cuya tasa de interés sea menor que las de los plásticos.



“Al final, me voy a ahorrar casi 250 mil pesos de intereses, porque en lugar de pagar los 320 mil que me cobraría el banco, voy a pagar poco más de 70 mil, una cantidad mucho más razonable y manejable”, explicó.

Carmen transfirió su deuda por medio de yotepresto.com, plataforma que en seis años ha entregado más de mil millones de pesos en créditos personales, de los cuales, el 70 por ciento han sido destinados al pago de tarjetas y préstamos personales bancarios.

Ahorran millones en intereses

En un escenario de inestabilidad financiera, los usuarios de la banca pueden enfrentar serías deudas y comprometer seriamente su estabilidad. La consolidación de deuda puede ser una estrategia efectiva para conservar la tranquilidad, ya que permite pagar el saldo de varias tarjetas con una tasa más baja.



Según cifras del Banco de México, alrededor de 20 millones de mexicanos pagan tasas de hasta el 70% por deudas en tarjetas de crédito y préstamos personales bancarios.



Con más de un millón de usuarios registrados, la plataforma de préstamos ha generado para sus acreditados un ahorro de más de 300 millones de pesos en intereses.



“En promedio, nuestros clientes consiguen una tasa 22 puntos porcentuales más baja que las que estaban pagándole a su banco”, indica yotepresto.com.



La empresa ofrece préstamos personales que van de los 10 mil a 350 mil pesos, con plazos de 6 a 36 meses y una tasa promedio anual de 19%. Para ello, la empresa se encarga de recibir, evaluar y publicar solicitudes de crédito, las cuales son fondeadas de manera colectiva por los inversionistas registrados en su plataforma.



De los más de mil millones de pesos que se han entregado desde la plataforma de yotepresto.com, el 70% han sido para consolidar o transferir deudas de tarjetas y préstamos personales bancarios, señala la fintech.