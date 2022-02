Valeska Hernández, creadora del método innovador [RE] Concept para transformación de marcas

Valeska Hernández, fundadora de la agencia creativa The Visionist Advisers (TVA), con sede en Nueva York, se encuentra a la vanguardia con su método único del [RE] Concept: una propuesta innovadora que combina estrategia, branding & marketing. TVA ofrece soluciones de negocio con una orientación creativa y emocional enfocadas en la reconceptualización de marcas, productos, empresas, startups y organizaciones.

“Nuestra propuesta está orientada a la necesidad de adaptarnos a los cambios. Nos inspira pensar que una acción puede cambiar nuestro destino y que tenemos la posibilidad de tomar decisiones hacia una nueva dirección.” afirma la fundadora de The Visionist Advisers.

Valeska nació en San Francisco, California. Es hija de un embajador venezolano y posee una visión global adquirida a lo largo de su formación académica en Suiza, una Maestría en Energy Management en París en el Instituto Francés de Petróleo (IFP), un MBA de Mercados Emergentes en la Escuela Europea de Negocios, realizado entre China y la India, e incluso un postgrado en Narrativa Contemporánea.

En los últimos quince años, Valeska ha sido asesora estratégica de algunas de las más importantes empresas de energía del mundo, siendo reconocida por su trabajo en proyectos de expansión como consultora al más alto nivel de corporaciones multinacionales, grupos financieros, marcas, firmas de diseño europeas y organizaciones del mundo del arte como la Bienal de París y la Escuela Nacional de Arte de París.

V, como la llaman sus familiares y amigos, tiene experiencia demostrada en la conceptualización de ideas y estrategias para el crecimiento. A lo largo de su carrera ha liderado equipos multidisciplinarios en proyectos de expansión internacional, consolidando la apertura de nuevos mercados a nivel mundial, como también la creación de conceptos y el rediseño de imagen de marcas globales.

Luego de una pausa, Valeska decide reorientar su camino profesional combinando este con el mundo artístico y creativo. En 2017, fundó en Nueva York, The Visionist Advisers (TVA), una agencia de branding y marketing, creadores de un método único que combina estrategias comerciales y creativas: The [RE]Concept.

Crédito: cortesía.

“El [RE]Concept se centra en soluciones para la transformación. Es una alternativa dedicada a marcas, productos, empresas y organizaciones basada en la oportunidad que tenemos de redefinir, rediseñar o refinar. Reconocer que lo podemos hacer otra vez, mejor, nos motiva cada día”, comenta Valeska.

El prefijo [RE] significa ‘otra vez’ (en inglés, ‘again’). Con su eslogan “Let’s do it again, together.”, su empresa se conecta con el mundo actual a través de las diferentes soluciones que ofrece. Los servicios de TVA incluyen desde estrategias de expansión y posicionamiento de marca, dirección de arte, identidad visual, diseño, producciones audiovisuales, hasta comunicaciones y marketing para emprendimientos o empresas ya consolidadas de alcance global.

TVA está integrada por un equipo multidisciplinario de expertos, creativos y socios estratégicos que incluye al neoyorquino Stephen Ligambi, emprendedor con experiencia en crear y hacer crecer negocios en diversas industrias, desde hotelería, bienes raíces, productos, hasta medios y marketing.

Crédito: cortesía.

TVA, también invierte en startups. Recientemente participó oficialmente en el Web Summit – Lisboa 2021, acompañando a startups en las cuales ha invertido en los últimos años. Durante este encuentro, que se ha convertido en el más importante de tecnología e innovación del mundo, TVA logró expandir su portafolio de clientes y aliados en diversas áreas de la industria.

El [RE]Concept, una ventana para la transformación

“El método integra procesos que combinan estrategia y creatividad, manteniendo la esencia de la marca, idea o proyecto. El [RE]Concept es una ventana para la transformación.” explicó Valeska.

“Si algo ha aprendido el mundo frente a la pandemia de COVID-19, es la importancia de reinventarnos y reconceptualizarnos”, dice Stephen Ligambi.

TVA y la [RE]Proyección de Venezuela

Valeska Hernández, quien tiene una trayectoria global exitosa, mantiene una gran conexión con Venezuela. V, considera que el potencial del país se puede dar a conocer y expandir a través de un proceso de [RE]Proyección ante el mundo.

En medio de la pandemia, TVA desarrolló una campaña de marketing con impacto global junto a la marca icónica venezolana, así como el rebranding de sus principales productos y el nuevo portafolio que se comercializa actualmente en Europa. En diciembre de 2020, llevaron la marca a Times Square, convirtiéndose en el primer producto venezolano en aparecer en el lugar más importante de la publicidad del mundo.

Recientemente, TVA logró establecerse como productora y curadora en el Festival de Cannes 2022, con la creación del Venezuela Film Hub (VFH). Por primera vez en los 60 años del Festival, Venezuela tendrá su propio pabellón privado e independiente en el Marché du Film, el mercado de cine más prestigioso del mundo.

TVA actualmente desarrolla proyectos en los Estados Unidos, México y Europa, al tiempo que promueve su método del [RE]Concept desde sus oficinas centrales en Nueva York y París.

La fundadora de TVA continúa ampliando su portafolio de proyectos, mientras mantiene una vida personal cercana a la naturaleza, el deporte, el hot yoga y el mundo culinario por el cual tiene una alta sensibilidad.