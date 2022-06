Afore, ¿qué es, para qué funciona y cómo saber si tengo una?

En +Dinero platicamos con María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore, para pedirle que nos explique con lujo de detalle lo que necesitamos tener claro sobre la Afore y el retiro.

Forbes México: ¿Qué es una Afore y cómo funciona?

Mari Nieves Lanzagorta: Todavía me sorprendió este fin de semana, alguien me dijo, “Oye, pero eso es del gobierno ¿verdad?”. Paso número uno: la Afore no es del gobierno. La Afore es una empresa que puede o no ser del gobierno; existen 10 Afores, una de ellas sí es propiedad del gobierno, otra es una copropiedad entre el gobierno y una institución financiera; las otras ocho son instituciones financieras privadas. La gran ventaja de las Afores es que podemos hacer una selección de cuál nos conviene más.

¿Para qué es una Afore? Una Afore es una empresa, una administradora de fondos para el retiro; estas administradoras tienen la encomienda de recibir lo que tú ahorras para tu retiro, lo que tu empresa paga todos los meses que representa una partecita muy pequeña que pones tú, una parte más grande que pone la empresa, y, en algunos casos, una parte que pone el gobierno.

Esa administradora lo que hace es recibir estos recursos e invertirlos de la mejor manera, de la forma más profesional posible para que en el futuro, cuando llegues a la edad de jubilación, hayas obtenido un rendimiento que te haya multiplicado ese dinero que estás aportando.

Forbes México: ¿Cómo se elige la Afore?

Mari Nieves Lanzagorta: La mayor parte de las personas no la eligen, muchos llegamos a nuestro primer empleo y nos abruma la cantidad de información. Si tenemos la suerte de tener un empleo formal, con prestaciones, etcétera, tenemos un paquete completo de novedades; te dicen esto es para tu retiro y todos pensamos “voy empezando a trabajar, luego lo veo”.

Entonces lo que termina pasando en la mayoría de los casos es que si tú tardas más de seis meses en elegir una Afore, te asignan una, te asignan a una para garantizar que sigas obteniendo los mejores rendimientos, pero es súperimportante que busques dónde estás, saber dónde está tu ahorro y decidir quedarte en esa cuenta o cambiarte a la que a ti te guste más. Mi recomendación es no estarte cambiando todo el tiempo.

Una ventaja que tiene el sistema de Afores es que estás invirtiendo a largo plazo y que esos recursos, mientras más tiempo permanezcan en esa sociedad de inversión, van a maximizar de mejor forma los rendimientos.

Cambiar varias veces no es la mejor de las ideas, pero es importante saber que existen 10 alternativas y que, en el momento que quieras, eres libre de elegir y cambiarte a la que decidas.

Forbes México: ¿Cómo averiguo en que Afore estoy?

Mari Nieves Lanzagorta: Muy sencillo y muy buena pregunta de cómo saber dónde estás. La forma más sencilla es entrar a un portal que se llama Afore web y ahí vas a encontrar la opción “¿No recuerdas en qué Afore estás?”, entras, te da la opción de ingresar o tu número de Seguridad Social o tu CURP y un correo electrónico. Con ese correo electrónico solo vas a poder consultar cuenta al día.

Metes tu CURP, tu correo electrónico y en segundos tienes un correo electrónico que dice dónde está tu cuenta. Una vez que sabes dónde está la cuenta, la recomendación es descargar la aplicación de Afore Móvil o ponerte en contacto directamente con la administradora para darles tu información y que te envíen tus datos.

La aplicación de Afore Móvil te va permitir en ese mismo momento conocer tu saldo, tus movimientos y hacer algunas cuantas operaciones, incluso cambiarte de Afore.

Forbes México: ¿Cómo saber si te conviene cambiarte de Afore?

Mari Nieves Lanzagorta: La recomendación es cambiarse lo menos posible, en general, debes hacer un análisis a consciencia de qué es lo que buscas en tu Afore, lo ideal es siempre pensar en tener la mayor cantidad de dinero posible al momento de la jubilación.

Eso es muy importante, el objetivo es el momento de la jubilación, no es el siguiente estado de cuenta, lo digo porque con relativa frecuencia pasa que llega un estado de cuenta con lo que se llama minusvalías, o sea con una baja en el valor de tu saldo. Ese es el caso de prácticamente todos los estados de cuenta que se recibieron en el pasado mes de mayo, venían con una pequeña o grande minusvalía, lo que quiere decir que el valor bajó.

Esto normalmente a muchas personas nos pone nerviosos y suele ser un determinante para cambiar de Afore, pero ese es el peor momento para hacerlo; el cambio en el valor es derivado siempre de los movimientos en los mercados financieros, pero el objetivo es el largo plazo, lo que queremos es el rendimiento a hacia adelante.

Los movimientos en el corto plazo, lo que podemos llegar a ver como una baja de valor en nuestro estado de cuenta es temporal; lo peor que puedes hacer es cambiarte de Afore en ese momento, pues al vender todas tus acciones, todas las inversiones que tienes en la Afore, haces efectiva esa minusvalía.

Forbes México: ¿Por qué es importante pensar en la Afore hoy y no hasta ser adultos mayores?

Mari Nieves Lanzagorta: Súperbuena pregunta, la verdad es que en Amafore decimos mucho que el retiro es una cosa de jóvenes, el retiro debería ser algo en lo que pensemos de jóvenes porque es mucho más sencillo. Si estas por hacer tu trámite de pensión y a esa edad te das cuenta de que tenían mal tu información, cuentas multiplicadas, que no está bien tu registro, pero ya no tienes la misma facilidad de moverte o la misma capacidad de realizar trámites que antes, pero aun así los vas a tener que hacer.

Por el otro lado, imagínate que hubieras hecho tu ahorro hace 30 años, ¡tendrías un mejor rendimiento, tendrías una mejor pensión! La realidad es que mientras más joven tienes todo esto armado, actualizado y en orden, es mucho más sencillo mejorar las condiciones en las que vas a vivir en su retiro. Esto tiene que ver con lo que hemos platicado ya sobre el interés compuesto.

Mientras más tiempo este invertido el dinero más rendimientos vas a obtener, por qué, porque empiezas a obtener rendimientos sobre los mismos rendimientos, y esto permite que el dinero se multiplique en forma exponencial.

Si empiezas a los 20 años a ahorrar, haces un esfuerzo para destinar estos 50, 100 o 500 pesos a tu retiro todos los meses, eso podría significar nada ahora, pero en el futuro ese ahorro va a hacer una diferencia enorme.

En cambio, si a los 55 o 60 dices, ya no me falta tanto, a ver cómo va a estar mi cuenta para jubilarme, cuánto me va tocar, cuánto tengo ahorrado, para hacer una diferencia a estas alturas ya no tienes el tiempo que multiplique el valor de tus inversiones. En ese caso tendrías que invertir una cantidad muy importante de recursos que sí te va hacer una gran diferencia en el presente y que no te va impactar de forma tan grande en el futuro.

Todos agradeceríamos habernos enterado que necesitábamos empezar a ahorrar ayer.



Forbes México: ¿Cómo calcular lo que necesito ahorrar en mi Afore?

Mari Nieves Lanzagorta: Revisar cuál es tu Afore y cómo puedes automatizar tus ahorros son esfuerzos que solo hay que hacer una vez en la vida, mientras más joven seas, toma una decisión pensada y razonada sobre tu retiro.

En Amafore tenemos una calculadora de pensiones, entras a la página de Amafore y hay una calculadora para los que empezamos a trabajar después de julio del 97 para saber de acuerdo a nuestro ahorros cómo vamos hacia una buena pensión y cuánto más tendríamos que ahorrar.

Pero la verdad, lo básico es mientras más tiempo dejes tu dinero invertido, más fácil será multiplicarlo. Y ciertamente hay un rendimiento, en la Afore –en general en los casi 25 años que tiene de existir– el rendimiento promedio de la cuenta ha sido cercano al 11% nominal, 5% real, esto es por encima de la inflación, más allá del valor de la moneda, la inflación, etcétera.

Eso significa que los pesos que tienes hoy en tu cuenta te van alcanzar aproximadamente para comprar 5% más en el futuro, esto es 5% anual, o sea se va multiplicando a lo largo de la vida. Mientras más joven eres y empiezas a ahorrar, más veces aprovechas ese 5%. Tú dinero más o menos se multiplica cada seis años.

Aprovechar la mayor cantidad de periodos de seis años en la vida es muy importante, imagínate que se duplica, pasas de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, el crecimiento es exponencial y eso es de gran valor para las inversiones a largo plazo, la clave de verdad es mientras más veces aproveches estos ciclos de seis años, más sencillo será.

Una reflexión final

Mari Nieves Lanzagorta: El concepto anterior de las pensiones era que la siguiente generación se haga cargo de la anterior, una forma de distribución rara de la riqueza, porque les daban más dinero, a los que ganaban más y menos dinero a los que ganaban menos, eso no era tan justo.

Los tiempos han cambiado, ya no tenemos la misma cantidad de hijos, vivimos más años y queremos pasar bien esos años dorados.

Hoy la mayor parte de las personas trabajan para una empresa, también por su cuenta, también descansan y con la Afore lo que tenemos es la garantía de que pase lo que pase en nuestra vida laboral, si nosotros estamos ahorrando, ese dinero va seguir siendo nuestro y vamos a poder contar con él en el futuro.

Pongámonos una meta de qué es lo que queremos cuando tengamos esa edad y trabajemos hacia ella lo antes posible.

