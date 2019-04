Agenda Forbes | Inicia el ‘Juego de Tronos’ y el de la refinería en Dos Bocas

HBO regresa con su trono

Tras una espera de dos años, la serie “Game of Thrones” regresa este domingo con su octava y última temporada, en la cual se descubrirá quien se queda con el Trono de Hierro… si es que alguien sobrevive a la guerra con los Caminantes Blancos.

El show de fantasía, que acumula en su camino 47 premios Emmy, se ha convertido en el más popular en la historia del canal de pago HBO, el cual ha aprovechado el éxito de su programa para afianzar también su servicio HBO Go, un digno competidor en la lucha contra otras plataformas de streaming de video, como Netflix y Amazon Prime.

No obstante, en la búsqueda por llegar a más usuarios, HBO ha hecho alianzas en México con las plataformas de Claro Video y Cinépolis Klic, las cuales ofrecen suscripciones extra para el contenido de HBO Go.

Con una temporada en la que se vislumbra que cada uno de sus seis episodios sea prácticamente una película, Game of Thrones llegará a su fin el domingo 19 de mayo.

Santas vacaciones

Semana Santa es uno de los periodos vacacionales más importantes y de mayor afluencia de turistas en México. Las empresas de comercio, servicios y turismo esperan una derrama económica de 52,893 millones de pesos durante este periodo vacacional.

Un dato para destacar es que, el uso de las tarjetas de crédito y débito aumentará 12.3% durante vacaciones de Semana Santa en comparación con el mismo periodo del año pasado. El aumento en estos servicios financieros será de 11.3% en tarjetas de débito y 1% con crédito.

Refinería a la vista

Después de que el gobierno diera a conocer la invitación oficial, será este jueves 18 de abril cuando las empresas presentarán su proyecto para construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Ante el señalamiento de Forbes México, de que esas empresas son investigadas por corrupción en otros países, el gobierno dijo que se buscará hablar con los gobiernos de los países que tengan que ver con esas compañías para que ayuden a recomendarles para que cumplan con los compromisos y evitar una situación similar al caso Odebrecht o de otras empresas extrajeras que incumplen.

UE y Estados Unidos, al diálogo

La Comisión Europea había enviado el pasado mes de enero a los Estados miembros las directrices para negociar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que excluirá capítulos que sí figuraban en el TTIP, el ambicioso proyecto de tratado de libre comercio que quedó congelado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

No obstante, los países de la UE han dado su respaldo al mandato de negociaciones propuesto por la Comisión Europea (CE) para iniciar conversaciones con Estados Unidos en busca de un nuevo acuerdo comercial esta semana, informaron fuentes europeas.