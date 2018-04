Agenda Forbes | Desencuentro Peña-Trump toca la Cumbre y Zuckerberg al banquillo de los acusados

La semana que terminó estuvo marcada por el desencuentro entre el gobierno mexicano y el presidente del vecino país del norte y esto podría extenderse a la reunión de dignatarios americanos que se realizará en Lima, Perú, a finales de esta semana; además el escándalo de Facebook por el mal uso de datos de sus usuarios tendrá un nuevo capítulo cuando su CEO se presente ante legisladores para responder diversas preguntas.

Por otra parte, esta semana los mercados estarán atentos a dos anuncios, uno del Inegi sobre la inflación al cierre de marzo; y otro del Banxico, acerca de su decisión de política monetaria.

En la parte política, los candidatos a la presidencia seguirán con sus giras y diversas actividades en busca de la preferencia del electorado. Destaca que a mitad de semana AMLO tendrá actividades en la CDMX, donde Morena gobierna 5 delegaciones, y se espera una fuerte presencia de simpatizantes; mientras que un día después Meade irá al bastión del PRI, el Estado de México, donde las huestes tricolores lo recibirían como manda la tradición. El aplausómetro seguirá funcionando.

Se desinfla el aumento de los precios al consumidor

Si bien el cierre del año pasado los niveles de la inflación encendieron las alarmas, al tocar niveles no vistos en 17 años, la tendencia muestra una desaceleración –principalmente por la base de comparación– y al cierre de marzo se confirmaría que los precios al consumidor ya muestran un camino hacia abajo.

A las 8 horas de este lunes el Inegi divulgará el dato de la inflación correspondiente a la segunda quincena de marzo y al total del mes. En la medición de la primera mitad de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se desaceleró a su menor nivel en más de un año (febrero 2017). Un sondeo de Reuters anticipa que la inflación interanual se habría ubicado en 5.12% hasta marzo, frente al 5.34% de febrero.

Bajo esta perspectiva, la inflación interanual se habría desacelerado hasta marzo por una menor presión de los precios de las gasolinas, una reducción en el gas LP y una trayectoria descendente en precios de frutas y verduras.

Este mismo día, la UDLAP Jenkins Graduate School, dirigida por Luis Ernesto Derbez, presentará el Índice de Evasión Global 2017, en el cual se determinarán los niveles de evasión en México durante el periodo de 2005-2016. Si bien es estudio destacará que el país tiene una tendencia al alza en recaudación fiscal, también evidenciará que siguen existiendo factores negativos que frenan el crecimiento de la recaudación, como la evasión.

Se le acaba el tiempo a Lula

El thriller político que vive Brasil aún guarda sorpresas. Si bien las últimas 72 horas sorprendieron por la velocidad en la que Lula da Silva pasó de la libertad a una prisión en Curitiba, en el mismo tiempo podría irse a su caso bajo la figura del arresto domiciliario.

De inicio, el martes se le vence el plazo al popular expresidente brasileño para presentar un último recurso ante la justicia –hasta el cierre de este texto no había sucedido–, y así evitar que se publique la sentencia final y se proceda a su encarcelamiento. Sus abogados adelantaron que presentarían este último recurso dentro del plazo.

Y un día después, la corte suprema del país carioca se volverá a reunir el miércoles a resolver varios puntos de su agenda y algunos de ellos podrían cambiar de nueva cuenta el panorama para Lula, como la de seguir el proceso judicial en prisión domiciliaria.

– La gigante petrolera Saudi Aramco y el grupo de energía francés Total firmarían este martes 10 un acuerdo para expandir el complejo refinero que mantienen en conjunto en Arabia Saudita, de acuerdo con Reuters. Ambas operan en conjunto la refinería SATORP, que tiene capacidad para procesar 400.000 barriles de petróleo por día.

Los candidatos van a la AmCham

El lunes la Cámara de Comercio Americana (AmCham) celebrará su 101ra. asamblea general de socios, pero los reflectores están reservados para el encuentro que sostendrán sus integrantes con quienes aspiran a ocupar la silla presidencial.

Así, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala desfilarán antes los comerciantes americanos para plantear sus propuestas para gobernar el país, despegar dudas y temores, y tal vez advertirles sobre los riesgos que representan sus rivales para la economía y este sector.

Por otro lado, el martes el Instituto para la Economía y la Paz presentará los datos del Índice de Paz México 2018, los resultados son de pronóstico reservado.

Zuckerberg, al banquillo de los acusados

Mark Zuckerberg tiene tachadas dos fechas en su calendario esta semana. El novel CEO de Facebook podrá tener una agenda saturada, pero el martes 10 y el miércoles 11 de abril tendrá que hacer a un lado algunos asuntos para presentarse ante el Congreso de Estados Unidos y responder las preguntas de los legisladores acerca del actuar de la compañía en el caso de Cambridge Analytica y el escándalo del mal uso de datos de millones de usuarios en el mundo.

Después de un post de disculpas y una inusual conferencia de prensa, Zuckerberg asistirá primero al Senado para testificar frente a los comités de Justicia y de Comercio en una audiencia conjunta. En su convocatoria, estos grupos senatoriales aseguraron que se tratará de una conversación con “el CEO de esta poderosa e influyente empresa sobre su visión para abordar problemas que han generado una gran preocupación sobre el papel de Facebook en nuestra democracia, los malos actores que utilizan la plataforma y la privacidad del usuario”.

Ese mismo día, directivos de Alphabet, matriz de Google, y Twitter también acudirían al Senado para testificar en la audiencia sobre la privacidad de datos.

Un día después el jefe de Facebook testificará, ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre el caso de mal uso de datos que puso a la compañía en la mira desde hace unas semanas.

Banxico, ¿se desmarcará de la Fed?

El jueves el Banco de México (Banxico) dará a conocer su decisión de política monetaria y se anticipa que no realice cambios a las tasas de interés, a pesar de la relación que mantiene con la política monetaria de la Fed, que en su última junta subió en 25 puntos base su tasa.

De acuerdo con Notimex, grupos financieros –como Citibanamex, Banorte y Santander– anticiparon que el Banxico mantendrá en 7.5 % la tasa de referencia, ya que han disminuido las presiones inflacionarias.

La decisión del banco central mexicano derivaría principalmente del dato de inflación que el primer día de la semana revelará el Inegi y ante la inflexión a la baja mostrada en el INPC en lo que va del año, aunque son varios más los factores locales que tiene que atender y podría reservar el aumento en el costo del dinero para un poco más adelante.

Además, porque se descarta una depreciación significativa del peso frente al dólar, pues el mercado cambiario ya incorporó la incertidumbre por la elección presidencial, así como una renegociación del TLCAN más pronta de lo esperado.

De confirmarse que Alejandro Día de León y el resto de la Junta de Gobierno dejarán intacta la tasa referencial se dará un claro desmarque de la Reserva Federal de Estados Unidos y cortaría su racha de aumentos consecutivos.

Netflix no va a Cannes

Este jueves se anunciará la selección de filmes que participarán en el Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 8 al 19 de mayo. Más allá de los títulos que se estrenarán en el aclamado festival atraerá los reflectores la confirmación de que Netflix será excluido de este evento, luego de que la compañía se mantuvo firme en su negativa de estrenar sus películas en el cine.

Netflix proyectó dos filmes en Cannes el año pasado, pero los organizadores habían dicho que la compañía no podría volver a competir en el festival si no los exhibía en las salas de cine; la compañía no cedió a las presiones para esto –que va en contra de su modelo de negocios– y por tal quedará marginada del festival.

Peña y Trump llevarán sus diferencias a Lima

El viernes y el sábado de esta semana la capital peruana será el epicentro de la política regional, ya que albergará la VIII Cumbre de las Américas, a la que asistirán los mandatarios de la mayoría de los países del continente. Entre ellos estarán Enrique Peña Nieto y Donald Trump, que en días pasados protagonizaron una nueva tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Hace una semana se anticipaba que el encuentro en Lima sirviera de marco para dar buenas noticias en torno a la renegociación del TLCAN, pero el anuncio del envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México y el posterior mensaje de EPN a Trump han redirigido los reflectores hacia si los mandatarios se reunirán o no en este evento.

Hasta el cierre de este material no se tenía reporte de que las cancillerías de ambos países estén acordando una reunión entre los mandatarios. El viernes, Luis Videgaray dijo que no había recibido órdenes del presidente Peña para concertar tal encuentro.

Cual sea el caso, los mercados esperan que, como dijo el canciller mexicano, la tensión política derivada del tema migratorio no afecte la renegociación del pacto trilateral y que las recientes reuniones de los ministros negociadores deriven en un pronto anuncio de avances en este tema clave para la economía de los tres países.