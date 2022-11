Agridulce cierre del Corona Capital 2022 con Miley Cyrus, The 1975 e Idles a la cabeza

Con actuaciones de Miley Cyrus, The 1975, Idles y Lil Nas X, entre otros, llegó a su fin la “más grande edición” del Corona Capital (la primera de tres días) y dejó un sabor agridulce a los asistentes de la última jornada.

Desde el anuncio del cartel, el domingo 20 de noviembre fue el que menos expectativa generó y se vió reflejado en la venta de boletos; mientras que el sábado 19 fue el más vendido y codiciado en reventa, el último día de festival se abarató en redes sociales. Pero fueron errores de planeación y el cansancio acumulado los que terminaron por afectar al festival. Te contamos lo sucedido.

Juventud y experiencia para comenzar las actividades

The Linda Lindas, la banda más joven del cartel y de los proyectos más prometedores a nivel mundial, logró reunir a buen número de personas en el escenario secundario. Visiblemente emocionadas por la respuesta tempranera del público, Mila (11 años), Eloise (13), Lucía (14) y Bela (18) hicieron gala de su pop-punk hecho en Los Ángeles.

En el escenario Corona se presentó Father John Misty, reconocido músico y cantante estadounidense que deleitó al público con su folk rock acompañado de banda completa, incluido un mariachi para interpretar su última canción: “Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)”.

Desde Canadá llegó Men I Trust, banda de indie/dream pop que puso a bailar a todos en un escenario rodeado de árboles y con la puesta de sol de fondo. Fueron 40 minutos en los que el trío no se guardó nada y desquitó sus ganas de visitar el país por primera vez, luego de la cancelación de su concierto en el Plaza Condesa en 2020.

Cae la tarde y comienzan los problemas

Una de las ‘joyas’ en el cartel de este año, y de las últimas en agregarse, fue el regreso a México de Kim Gordon, escritora, artista plástica, bajista y vocalista de la legendaria banda Sonic Youth.

Aunque Gordon había visitado el país para firmas y presentaciones de libros, su último concierto fue en 2007 con la agrupación neoyorquina, al lado de Thurston Moore y Lee Ranaldo. Por lo que se esperaba un concierto memorable y así lo fue, aunque no precisamente de forma positiva.

La entrega de Kim y su banda fue total, con un rock alternativo/experimental que resonó en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), pero no encontró respuesta del público. Muchos de los asistentes (fanáticos de Miley Cyrus) parecían extrañados con lo que estaban presenciando y aprovechaban para descansar sentados durante todo el set. ¿Hubiera sucedido lo mismo en otro escenario?

Algo similar ocurrió con Idles, una de las bandas más poderosas del rock/punk actual a nivel mundial. Fieles a su estilo, y tratando de conectar de inmediato con la audiencia, abrieron con “Colossus”, donde invitaron a todos a formar ruedas y empezar el slam. Lo cual sucedió solo en aislados puntos y con la notoria molestia de los que esperaban la última actuación del día.

Ni los halagos de Joe Talbot (vocalista) hacia el público mexicano, ni la playera de Jorge Campos que vistió Mark Bowen (guitarrista), lograron conectar esa noche con los asistentes que pedían el término anticipado del concierto al grito de “Miley, Miley, “Miley…”. Un momento incómodo para ambas fanaticadas.

Lil Nas X, Miley Cyrus y The 1975 en un agridulce cierre

Otro de los artistas más esperados era el rapero Lil Nas X, quien llegó por primera vez a México con un show completo. Bailarines, visuales y un concierto dividido en tres capítulos cautivaron a su fiel público y dio el cierre perfecto para el segundo escenario más grande del festival. “Panini”, “Don’t Want It” y “MONTERO (Call Me by Your Name)” fueron parte de su setlist.

Tras muchas horas de espera y los incidentes mencionados, en punto de las 22:30h se dió el reencuentro de Miley Cyrus con su público mexicano después de casi una década. “Wreckin Ball” y “Plastic Hearts” abrieron un concierto lleno de emoción por los discursos de la artista, quien se abrió y se mostró vulnerable por llegar a los 30 años de edad.

“Mother’s Daughter” (donde subió a su mamá al escenario), “Angels Like You” y “The Climb” también fueron parte de su repertorio de una hora, el cual cerró con “Party in the U.S.A.”. Un término adelantado por 15 minutos debido al estado de salud mental de la estadounidense, quien sufrió un ataque de ansiedad previo al su show.

Con las emociones desbordadas y a contrarreloj, el público desalojó rápidamente el escenario principal para terminar el día con The 1975. La banda británica puso a todos a bailar y cantar con su inconfundible pop rock. Canciones como “If You’re Too Shy (Let Me Know)”, “Somebody Else”, “Sex” y la personalidad de Matty Healy (vocalista) cerraron con sutileza un festival que quedó ‘manchado’ en su última jornada.

El cansancio de tres días, cancelaciones, malas secuencias de horarios y elecciones de artistas por escenario fueron algunos de los aspectos que pudieron influir en un día no del todo exitoso para el Corona Capital 2022, que dejó un sabor amargo para gran parte del público, sobre todo en aquellos que han apoyado al festival desde su inicio en el ya lejano 2010.

Y tú, ¿cómo te la pasaste? ¿Qué hubieras cambiado en esta edición y qué esperas para la próxima?

