Emotiva nostalgia, así se vivió el día uno del Corona Capital

El Corona Capital, que se ha convertido en uno de los festivales más importantes en México, inició sus actividades el viernes 18 de noviembre, con un cartel que prometía satisfacer a miles de personas con gustos musicales diferentes y lo cumplió. Bandas como Wallows, Viagra Boys, White Lies y My Chemical Romance dieron todo en el escenario para cerrar un día con tintes a nostalgia.

Con 5 escenarios, el festival cumplió en su propuesta de juntar diversos géneros musicales, Kills Birds se encargó de abrir el evento en el escenario Agua Rifada para luego dar paso a Chai en el escenario Viva Tent. Corook, Julie, L.S. Dunes, entre otros se encargaron de calentar motores para las bandas principales.

Llegó la hora de Wallows, la banda estadounidense proveniente de Los Ángeles, era una de las más esperadas y con sus mayores éxitos como “Are You Bored Yet?” y Pictures of Girls pusieron a brincar a fans y público que se acercaba por curiosidad.

La banda sueca, Viagra Boys, no tardó en ‘explotar’ el escenario principal con la energía de su vocalista Sebastian Murphy, quien no dudó en agradecer el cariño que el público mexicano entregaba en cada canción.

Cigarrets After Sex, otra de las bandas que el público más quería ver en el primer día del Corona Capital, hipnotizó a cientos de personas que se dieron cita en el escenario Corona Agua Rifada: ‘Apocalypse’, ‘K’ y ‘Sunsetz’ fueron de las canciones más coreadas durante la presentación.

El ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez estaba al rojo vivo, White Lies nos daba una muestra de lo que nos esperaba en la noche, Harry McVeigh, vocalista de la banda de Londres, puso a cantar con su rock melódico al público mexicano.

El gran momento de la noche llegó, My Chemical Romance regresaba a México después de más de 10 años, la nostalgia del rencuentro con sus fans mexicanos se notaba en todas partes, maquillaje, ropa negra y playeras de la banda abundaban en el escenario principal.

Gerard Way vocalista, Mikey Way baterista, así como los guitarristas Ray Toro y Frank Iero regalaron una noche de esas que quedarán en la memoria de los casi 85 mil asistentes interpretando temas como ‘I’m Not Okay (I Promise)’, ‘Helena’, Teenagers, entre otros.