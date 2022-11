Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs y Liam Gallagher hacen del Corona Capital 2022 un Oasis

Después de la jornada de emotiva nostalgia en el arranque del Corona Capital 2022, el segundo día estuvo cargado de energía por el regreso a México de artistas y bandas como The Kooks, Yeah Yeah Yeahs, Paramore, Liam Gallagher y Arctic Monkeys.

Una fecha que desde el anuncio del cartel generó mayor expectativa que las demás, ya que reunía a proyectos muy extrañados por el público mexicano y nuevas propuestas que están dando de qué hablar alrededor del mundo. Esto fue un poco de lo que se vivió en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Psicodelia y baile para ‘calentar motores’

El día comenzó con una dosis de dub y krautrock a cargo del trío británico Beak, quienes vestidos con playeras de la Selección Mexicana dieron una muestra del recorrido musical de sus reconocidos integrantes: Geoff Barrow, Billy Fuller, Will Young. En su set no pudo faltar “Life Goes On”, canción que incluye una grabación del ya mítico audio del fierro viejo.

Por otro lado, la cantante y productora Empress Of encendió la carpa Viva Tent con su synth-pop y alternative R&B. Éxitos como “Wild Girl”, “Dance For You” y un español perfecto de la artista de raíces hondureñas, animaron a los asistentes que no pararon de bailar durante toda la presentación.

Una de las presentaciones más enérgicas de la tarde fue la de Black Midi en el escenario Vans, post-punk, noise rock y rock progresivo traído desde Londres por primera vez a México. A pesar de tener poco tiempo, la banda realizó un set poderoso que retumbó la en la Curva 4 del AHR y más allá. Los ingleses se presentarán en solitario este lunes en Frontón México.

Noche lluviosa para grandes regresos

Al caer la tarde comenzó la lluvia y también la presentación de Foals en el escenario principal, miles de personas, armadas con sus hules impermeables de 30 pesos se congregaron para ver a una de las bandas alternativas más queridas en el país. Yannis Philippakis y compañía animaron con sencillos de su más reciente álbum como “2 am” y “Wake Me Up”; además de las clásicas “Spanish Sahara”, “Cassius” y “Red Socks Pugie”, esta última pedida por el público en redes sociales en los últimos días.

Lo que comenzó con ligeras gotas se convirtió en una intensa llovizna de casi una hora, la cual tuvo su punto álgido al comenzar The Kooks.

“Perdón por el año pasado, las cosas se salieron de control, de mi control”, dijo Luke Pritchard tras cantar “Always Where I Need to Be”.

Tuvo que pasar un año para ver a la banda británica en el Corona Capital, luego de su cancelación en la edición pasada por un tema familiar del líder y vocalista.

En punto de las 20:10 horas, en el escenario principal y frente a más de 80 mil personas, se dio uno de los reencuentros más esperados: el de los Yeah Yeah Yeahs con México. Tuvieron que pasar casi 10 años para que los neoyorquinos regresaran al país, tras su última presentación en el Vive Latino 2013.

Nick Zinner, Brian Chase y Karen O dieron un enérgico show con canciones nuevas como “Burning” y “Wolf”, pero también con grandes clásicos como “Cheated Hearts”, “Zero” y “Maps, esta última dedicada a la lucha de las mujeres iraníes.

Un Oasis en el Corona Capital

Dos grandes protagonistas del festival se empalmaron en punto de las 21:10 horas. Paramore llenó el escenario Vans con su rock y pop-punk clásico, pero a pocos metros de distancia, en medio del ‘bosque’, una leyenda del brit pop hacía su aparición: Liam Gallagher.

El británico no regresaba al país desde el 2008, en el mítico concierto de Oasis en el Palacio de los Deportes. Razón que lo motivó a dar una de las mejores presentaciones de todo el festival, con 10 canciones de su antigua banda. “Morning Glory”, “Stand By Me”, “Wonderwall”, “Live Forever” y “Champagne Supernova” y la inconfundible personalidad de Liam transportaron a los asistentes a otra época.

El escenario principal cerró con una de las actuaciones más esperadas desde el anuncio del cartel. Arctic Monkeys llegó a México con nuevo disco bajo el brazo y muchos clásicos, que tocaron durante hora y media. “Brianstorm”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “Teddy Picker”, “505” y “R U Mine?” fueron algunas de las canciones del repertorio.

La noche cerró con luces, baile y la energía de Jamie XX, afamado productor, DJ y miembro de The XX. Quien a pesar de competir contra Alex Turner y compañía en el mismo horario, dio todo de sí en la carpa del festival.



Así terminó el segundo día de actividades, un oasis de música y sensaciones que acompañaron la organización casi perfecta del festival, que lo coloca como uno de los mejores del país. ¿Qué nos deparará esta tarde?

