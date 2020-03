Alfonso Romo refuerza su oficina con los titulares de CNBV y Nafin

Adalberto Palma Gómez, quien hasta hoy fungió como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se integrará a la Oficina de la Presidencia encabezada por Alfonso Romo.

Al equipo de Romo también se integra Eugenio Nájera, director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y en su lugar quedará Carlos Noriega.

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó en conferencia de prensa que en sustitución Palma Gómez estará Juan Pablo Graf Noriega, quien hasta hace unos días era titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda.

Graf Noriega también cuenta con una larga trayectoria dentro del Banco de México (Banxico) al ocupar cargos como director de Estabilidad Financiera, gerente y subgerente de la dirección de Análisis del Sistema Financiero.

El titular de Hacienda recordó el énfasis especial que tiene el gobierno de la denominada Cuarta Transformación para impulsar el crecimiento del sistema financiero mexicano y la importancia de la CNBV en este impulso.

Tanto Palma Gómez como Nájera apoyarán los objetivos de la Oficina de la Presidencia que se enfocan en la implementación de la Agenda 2030, el crecimiento económico sostenible y es el enlace entre gobierno federal e integrantes del sector privado.

“La tarea ahora junto con la Secretaría (de Hacienda) es impulsar el crecimiento, no tenemos duda de que si no hay crecimiento no hay combate a la pobreza, es muy importante poner las fichas adecuadas poder cumplir ese mandato con la población a la cual tanto le debemos” expresó Alfonso Romo, quien también estuvo en la reunión con medios de comunicación.

