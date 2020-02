Si no hay crecimiento se va a dificultar el éxito de la 4T: Alfonso Romo

En caso de que no se eleve la confianza y la certidumbre para invertir en México y que no crezca la económica del país, será difícil que se logre abatir la pobreza, cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y que la Cuarta Transformación tenga éxito, sentenció el titular de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza.

“Ayúdenos a tener el país que facilite la inversión, necesitamos crecer, tenemos muchos pobres; si no entusiasmamos a México a invertir no vamos a cumplir nada. Si no hay crecimiento se va dificultar el éxito de la 4T”, aseveró durante la presentación de la Estrategia Nacional para la Agenda 2030.

Romo explicó que le preocupa que no han logrado resultados en el crecimiento económico, lo cual dificulta el cumplimiento de la Agenda 2030, una serie de compromisos que realizaron diferentes países con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la pobreza y atender otras problemáticas.

El funcionario reiteró la necesidad de generar un marco de confianza para la generación de inversión y crecimiento económico en el país, lo cual es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y de los Poderes Legislativo y Judicial

“Es importante que este país tenga un paraguas, el país se debe manejar como los agricultores, en la tierra hay que poner las condiciones adecuadas para que las flores crezcan solas”, refirió.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la falta de crecimiento económico en el país es parte de la tarea del gobierno de México, lo cual se pretende lograr con la Estrategia Nacional para la Agenda 2030.

Trabajo en equipo

El jefe de la oficina de la presidencia destacó que la entidad a su cargo ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para inculcar en los niños, a través de los libros de texto, el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, así como el cuidado al medio ambiente.

Con la Secretaría de Turismo (Sectur) se ha hecho una alianza para promover el turismo sostenible, abundó, así como para generar estrategias para cuidar la naturaleza de México. De igual manera, se colabora con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para lograr un equilibrio entre el medio ambiente, el crecimiento y la producción.

Romo aseguró que también trabaja de la mano de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender los feminicidios en el país a través del proyecto Violeta, por lo que se comprometió a apoyar al 100% dicha iniciativa para atender el problema.

