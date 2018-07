Cuando era niña, Ali Guarneros se rehusó a comportarse como el resto de las niñas de su edad, creció en un hogar con hermanos varones que se convirtieron en sus compañeros de juegos.

“Como sociedad tenemos la idea de que las mujeres tienen que ser cuidadas, yo siempre hice las mismas cosas que mis hermanos y creo que eso es importante para que las niñas puedan dedicarse a cualquier carrera sin tener un estigma de género”, dice en entrevista.

Guarneros nació en 1973 en la Ciudad de México y vivió en Coyoacán hasta 1988, después se trasladó con su familia a California donde estudió ingeniería en la Universidad de San José.

“Mi papá era mecánico, siempre me gustó la idea de buscar soluciones con los recursos al alcance, resolver los problemas de manera diferente, usando la creatividad”.

PUBLICIDAD

Lee también: Te revelamos la fórmula del éxito del astronauta José Hernández

Siendo madre de cuatro hijos, Ali Guarneros decidió aplicar para una pasantía en la NASA, ella pensó que no la seleccionarían porque era mayor de 30 años, sin embargo, el instituto consideró que su experiencia y voluntad por expandir su conocimiento podría ser valioso.

Hoy Ali Guarneros es uno de los miembros del equipo que explora la posibilidad de que los humanos puedan llegar a Marte, también colabora como parte de los esfuerzos de la NASA para que haya más mujeres en la industria aeroespacial.

Incluso ha realizado programas para llevar a niñas y jóvenes a visitar las instalaciones del Centro de Investigación Ames de la NASA, en la ciudad de Mountain View, en el estado de California.

“En esa labor también nos hemos dado cuenta que hay muchos prejuicios sobre la idea de que las niñas y jóvenes mujeres participen en estas experiencias. En una ocasión, dos chicas no pudieron asistir al programa porque en uno de los casos su padre no la dejó ir porque conviviría con muchos hombres fuera de casa y en el otro, porque el prometido de la joven no estuvo de acuerdo, debemos romper con esa imagen de que las mujeres debemos ser cuidadas”, relata.