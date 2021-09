Altos Hornos pagará 216 mdd en tiempo y forma a Pemex: abogado de Alonso Ancira

Altos Hornos de México (AHMSA) y Alonso Ancira tienen la voluntad y el interés de pagar más de 216 millones dólares (mdd), como resarcimiento del daño a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la venta de activos de una planta de fertilizantes, afirma Mauricio Flores Castro, abogado defensor del empresario dedicado a la industria del acero.

“Hay absoluto respeto a la figura presidencial y la intervención del presidente fue conminando a realizar el pago, y al final el presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) pidió que se hiciera un pago y es lo que Altos Hornos pretende hacer y no hay intereses encontrados con el presidente de la República”, expresa el defensor de Alonso Ancira.

“Hay toda la voluntad de pago y en esa medida es importante que esté claro: el presidente quiere que se pague y Altos Hornos de México va pagar”, dice a Forbes México.

Altos Hornos de México pagará en tiempo y forma los 216 millones de pesos para dejar sin efectos una denuncia de Petróleos Mexicanos en contra de Alonso Ancira, ya que las garantías y el fideicomiso se constituyeron como lo pactado en el Acuerdo Reparatorio, agrega.

“El 23 de agosto de 2021 fue la fecha límite para constituir garantías, que fueron hechos, y las recibió Petróleos Mexicanos. Después de Pemex dijo que una de las 30 garantías que no le gustaba, especialmente quieren que el fideicomiso se cree en México y nosotros lo constituimos en Estados Unidos”, cuenta Mauricio Flores Castro.

“El fideicomiso fue creado en Estados Unidos, porque Pemex determinó el medio de pago en dólares y como lugar de pago Estados Unidos. Altos Hornos va pagar los 216 millones de dólares a través de una cuenta abierta en un banco estadounidense”.

El abogado de Alonso Ancira Elizondo explica que ya constituyeron las garantías y no hay riesgo de que se reanude el proceso penal, porque hasta este momento Petróleos Mexicanos (Pemex) no lo ha solicitado.

“Pemex no ha pedido la cancelación del Acuerdo Reparatorio, sino está pidiendo perfeccionar una garantía”, afirma.

El fideicomiso fue creado en Estados Unidos, un país serio, que le da certeza a Pemex: “el sistema financiero estadounidense es más seguro, que cualquier otro sistema financiero del mundo”.

“Y Pemex no quiere dejar sin materia el Acuerdo Reparatorio firmado con Alonso Ancira y Altos Hornos de México, sino se quedan sin dinero y tampoco nosotros queremos eso”, apunta Mauricio Flores Castro.

“No hay riesgo de reactivarse la causa penal, pero si lo hubiera es en perjuicio de Pemex porque pierden 216 millones de dólares”, declara el abogado de Alonso Ancira.

El 2 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al empresario Alonso Ancira a cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal sobre la planta de Agro Nitrogenados y le advirtió que no tendrá ningún beneficio.

“Están mal aconsejando al señor Ancira. Ojalá y reflexione, porque si había hecho un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios; si busca con abogados leguleyos quiere darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta”, dijo el fundador de Morena.

“Con el pago total de la cantidad de 216 millones 664 mil dólares, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Transformación Industrial se darán por satisfechos del pago de reparación del daño ocasionado por el sobreprecio de la compraventa de planta de Agro Nitrogenados, que imputan a Alonso Ancira Elizondo”, dice el Acuerdo Reparatorio suscrito entre la petrolera mexicana y el dueño de Altos Hornos.

El documento publicado por la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Altos Hornos de México y Alonso Ancira Elizondo aceptaron que en el incumplimiento del Acuerdo de Reparatorio se ejecutará la garantía otorgada sobre las acciones en Grupo Acerero del Norte, una sociedad controladora de Altos Hornos de México que representa el 99% de capital social de está última.

El 10 de febrero de 2021, Alonso Ancira fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la venta de la planta de Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El rey del acero, como se le conoce, alentó una actividad ilícita en la venta de una planta chatarra donde fabrican fertilizantes para la industria agrícola.

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y su hermana Giselle Lozoya Austin fueron coautores y ayudaron a Alonso Ancira Elizondo en el lavado de dinero de la compra y venta de la planta de Agronitrogenados.

“El presidente de la República nos conminó a realizar un pago y a no incumplir, por lo que no vamos incumplir y ya cumplimos con la constitución de garantías y el 30 de noviembre de 2021 haremos el primer pago”, comenta Mauricio Flores Castro, abogado defensor de Alonso Ancira.

— ¿Altos Hornos y Alonso Ancira incumplieron la creación de fideicomiso y la entrega de garantías como lo establecieron en el Acuerdo Reparatorio?, — se le cuestionó al abogado del empresario acerero.

— No incumplimos, porque el 23 de agosto de 2021 fue la fecha límite para constituir garantías, que fueron hechos, y las recibió Petróleos Mexicanos. Después de Pemex dijo que una de las 30 garantías que no le gustaba, especialmente quieren que el fideicomiso se cree en México y nosotros lo constituimos en Estados Unidos. No han dado vista con la opinión de Pemex.

—¿Altos Hornos y Alonso Ancira ya crearon toda la ruta para pagarle a Pemex?

Ya están las garantías y el fideicomiso en Estados Unidos. Ahora solo vienen las fechas de pago, si el 30 de noviembre de 2021 no pagamos; en ese momento Pemex puede ejecutar las garantías, que valen cientos de millones de dólares.

—¿Altos Hornos y Alonso Ancira realizarán el pago como lo pactaron en el Acuerdo de Reparación con Pemex?

—Sí, es lo que vamos hacer. Hay varios temas relevantes donde muestra el cumplimieto del Acuerdo Reparatario y ya constituyeron las garantía. Y solo hay una controversia en una de las 30 garantías, pues fue constituida en Estados Unidos y ellos la quieren en México. Nunca jamás se pactó que fuera en México y en el Acuerdo Reparatorio no se determinó dónde constituir el fideicomiso.

—¿El Acuerdo Reparatorio no establece donde crear el fideicomiso, si dice cuándo?

—Exacto, eso es lo fundamental y algo más importante; si Pemex revive el asunto por una cuestión secundaria no pactada, pues se quedará sin nada y se deshace el Acuerdo Reparatorio por completo.

—¿Alonso Ancira y Altos Hornos de México tienen toda la disposición para pagarle a Pemex?.

—Toda la disposición de pago. Y si no hubiéramos querido pagar, simplemente no se constituyen las garantías y ya. Hoy con que tenga válidas las garantías, pues Pemex se cobra solo, esa no es la idea porque se quedaría con la empresa.

