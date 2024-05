Álvarez Máynez evaluará ‘día a día’ su campaña tras desplome en mitin

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció este viernes que evaluará “día a día” cómo seguirá su campaña tras el accidente que dejó 9 muertos y 121 heridos en un mitin en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

“Lo vamos a tener que evaluar, también de acuerdo a la evolución de las personas (hospitalizadas), pero lo evaluaremos día a día y hora a hora”, sostuvo en declaraciones previas a un encuentro privado con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en la Ciudad de México.

Máynez, de 38 años, descartó que el acto supusiera reactivar su campaña para las elecciones del 2 de junio, ya que canceló su presencia en el cierre de campaña de los candidatos del partido en Jalisco.

“Voy a tener este encuentro privado y estaré con mi familia después, que no los he visto desde el accidente”, añadió, y lamentó no poder acudir a los últimos eventos de sus homólogos en distintos niveles de poder.

Sin embargo, se comprometió a “seguir haciendo la mejor campaña” que permitan las circunstancias, con respeto hacia las víctimas y “consciente” de lo que hay en juego en las elecciones.

“Nunca me voy a hacer a un lado de las responsabilidades, en ningún sentido”, por lo que descartó renunciar a la carrera presidencial.

El pasado miércoles, el viento que sorprendió a los congregados en el mitin de MC en San Pedro Garza García derribó estructuras metálicas y el escenario donde estaban los candidatos.

Decenas de personas quedaron atrapadas y otras sufrieron golpes, aunque los candidatos resultaron sin lesiones graves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado el miércoles un viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el norte de Nuevo León, aunque el gobernador Samuel García, también de la formación naranja, aseguró que esto no estaba previsto en Monterrey, donde se ubica San Pedro.

En este sentido, Máynez anunció en su cuenta de X que la coordinadora general de su campaña, Laura Ballesteros, será dada de alta “en unas horas”, aunque permanecerá en Monterrey “para seguir al pendiente de forma personal” de los accidentados y de las familias de las víctimas.

Reacción de la ‘vieja política’

Por otra parte, el abanderado de MC criticó la “actitud” de los “supuestos intelectuales de oposición”, quienes compartieron en redes y en los medios “una serie de cosas mezquinas e inhumanas”.

“Claro que hay diferentes posiciones, pero es muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así”, señaló Máynez.

También subrayó que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, le “llamó el mismo día del accidente” para mostrarle su solidaridad, pero que Xóchitl Gálvez, abanderada del frente también opositor Fuerza y Corazón por México, “no se comunicó”.

Sobre el esclarecimiento de los hechos, aseguró no conocer a la empresa encargada del evento “ni tener información” sobre el asunto.

La fiscalía de Nuevo León anunció este jueves una investigación después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiera en su conferencia de prensa diaria a la “autoridad competente” indagar sobre los hechos.

“No puedo adelantar un criterio y, por supuesto, estoy de acuerdo en que haya una investigación, pero no me parece que ese sea el tema a bote pronto”, sostuvo.

Las encuestas sitúan a la oficialista Claudia Sheinbaum en primer lugar, seguida por Gálvez y con Máynez en un distante tercer lugar.

