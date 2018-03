Más de la mitad de las amas de casa y madres de la CDMX tienen dos trabajos

Más de la mitad de las amas de casa que son madres en la Ciudad de México, además de dedicarse al cuidado del hogar trabajan de medio tiempo o completo, señala un estudio de la agencia de consumo Kantar Worldpanel, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

El 88% de las amas de casa en la CDMX son madres, de las cuales 28% trabaja medio tiempo, 27% lo hace en jornada completa y 33% no trabaja.

“Uno de los principales retos de las mamás mexicanas trabajadoras es equilibrar su tiempo entre el hogar, la familia y la búsqueda de su satisfacción personal. En este camino, la mujer no solo busca realizarse de manera personal, sino también de forma profesional, ya sea por vocación o por necesidad”, indica la firma.

El análisis arroja que el 20% de las amas de casa labora por necesidad, pero le gusta ser independiente, tener su propio dinero y, aunque pudiera, no dejaría su trabajo; en tanto que el 15% lo hace por obligación, pero le gustaría quedarse en casa a cuidar a su familia.

Otro 15% trabaja también porque es necesario, pero le gusta su trabajo; un 4% no tiene la necesidad de laborar, pero lo hace para ser independiente y contar con recursos propios; y sólo el 1% no necesita hacerlo, pero lo realiza por placer y gusto.

El trabajo doméstico no remunerado, que es realizado en su mayoría por las mujeres, representa 24.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin embargo, no reciben un sueldo por su labor, de acuerdo con un el informe Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México de 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para el 8 de marzo, colectivos y asociaciones civiles convocaron a un paro nacional, con una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 horas.

