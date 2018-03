Algunos grupos dicen que, si las mujeres son iguales a los hombres, entonces no deberían tener espacios de diálogo sólo para mujeres y programas que las apoyen manera exclusiva. Alexandra Palt, directora de responsabilidad corporativa de L’Oréal explica que la discriminación sigue presente, incluso en países desarrollados, por lo que es necesario mantener la voz en alto en búsqueda de equidad.

“Tenemos que ser claros sobre la discriminación: sigue siendo una constante en todo el mundo. No importa, qué tan desarrollado sea el país del que hables, no importa que ya haya mujeres directivas, o que haya mujeres en la política. La sociedad no puede negar que la discriminación hacia la mujer es un hecho y, mientras eso pase debemos seguir pidiendo las mismas oportunidades, no se trata de atención especial a las mujeres, se trata de igualdad. Las mujeres no pueden dejar de hablar de discriminación”, afirma la directiva en entrevista con Forbes.

La brecha de género entre hombres y mujeres es hoy tan profunda, que un estudio del Foro Económico Mundial estima que tomará más de 100 años lograr las mismas oportunidades para ambos géneros.

“Sabemos la situación de las mujeres en los distintos países, tenemos que usar los datos para poner manos a la obra. La mayor responsabilidad de las mujeres no es triunfar, porque el éxito es algo fácil de conseguir, tenemos que buscar transmitir lo que aprendemos a otras mujeres”, detalla.

Entre los principales retos, Palt destaca la naturaleza de los sistemas económicos, pues, afirma que en muchos casos el problema no es la educación, las habilidades o la confianza, sino la sociedad.

“Muchas mujeres piensan ‘esto pasa por mi culpa, quizá soy yo la que no consigue oportunidades’, pero eso no es cierto hay un sistema que hoy aísla a las mujeres, tenemos que seguir levantando la voz, hacerlo juntas y ayudar a que las jóvenes sientan mayor confianza sobre sus capacidades. Tenemos que trabajar en modificar el sistema, crear un movimiento común, no es sólo tener mujeres más fuertes, es cambiar la forma en que las cosas funcionan”.

Mujeres al rescate del planeta

Alexandra Palt visitó México como parte del programa Women4Climate, una iniciativa que tiene por objeto fortalecer los proyectos liderados por mujeres que buscan contribuir al combate al cambio climático.

“Las mujeres son siempre las más afectadas ante el cambio climático, en muchas formas. En los países desarrollados y en los países con más carencias. Las mujeres son las cuidadoras primarias de los niños, de las familias en general, son vulnerables a enfermedades causadas por la contaminación y el cambio climático, eso hace que el riesgo que corren sea doble, como productoras y como responsables del hogar”, detalla.

El programa, impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), L’Oréal y el Grupo de Liderazgo Climático C40 brindará a 10 mexicanas un programa de tutoría de nueve meses para desarrollar sus proyectos.

Conoce AQUÍ los 10 proyectos seleccionados en la Ciudad de México

“Las mujeres necesitan tener la oportunidad de ser parte de la solución, porque se logran más progresos en conjunto. Hay una nueva generación de mujeres que está buscando soluciones y hay que cultivar su potencial como científicas, como médicos, que tengan las mismas oportunidades que cualquier hombre”.

La Ciudad de México es la segunda en contar con este programa de mentoría, la primera fue París y la marca buscará que en 2020 sean 500 las mujeres beneficiadas en distintas ciudades alrededor del planeta en países como Cuba, Canadá, Ecuador y Sudáfrica.

60% de las marcas de L’Oréal están lideradas por mujeres, el 50% del comité de administración está representado por mujeres y la mitad del talento de la marca francesa de cosméticos son mujeres.

“Tenemos que ser exitosos en nuestros negocios, pero también en el balance de lo que hacemos por la sociedad”, concluye Palt.