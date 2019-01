AMC y Regal Cinemas no incluirán ‘Roma’ en su exhibición de mejores películas

Los teatros AMC y los Regal Cinemas en Estados Unidos se apegaron a sus políticas y sólo reproducirán a los nominados al Oscar a la mejor película que tuvieron un estreno en cine tradicional y respetaron la ventana de la pantalla grande por 90 días.

Luego que Roma ganara 10 nominaciones al Oscar, AMC -el expositor principal-, emitió una declaración donde manifiesta que la película en blanco y negro de Alfonso Cuarón no se incluirá en su anual Best Picture Showcase (en su exhibición de mejores películas ) que presenta todos los títulos nominados a los premios de la Academia.

Según AMC, “durante más de una década, los amantes del cine han disfrutado del AMC Best Picture Showcase para ponerse al día con los nominados que se presentaron durante todo el año anterior. Este año, los miembros de la Academia nominaron una película que nunca recibió la licencia de AMC para ser proyectada en nuestras salas. Como tal, no está incluida en el AMC Best Picture Showcase”.

Regal Cinemas tampoco proyectará Roma como parte de su Oscar Best Picture Showcase, destacando en un comunicado de prensa que Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, A Star Is Born y Vice serán parte de su Festival de Cine de la Mejor Película. Las proyecciones de Regal Cinemas se realizará desde el 15 de febrero al 2 de febrero.

PUBLICIDAD

Los pases estarán disponibles desde el 23 de enero en su taquilla o en la aplicación móvil Regal por 35 dólares.

En un esfuerzo por darle a Roma un estreno teatral propio y cumplir con los deseos del director Alfonso Cuarón para una obra en la pantalla grande, Netflix lanzó Roma el 21 de noviembre en el Centro IFC de Nueva York, y en el Landmark de 57 y Pico Blvd, en Hollywood.

Después de eso, se expandieron gradualmente a los mercados de votantes de la Academia durante dos fines de semana antes de transmitir a todo el mundo el 14 de diciembre último.

Como dio cuenta Forbes México, hace un par de meses, Roma se proyectó en las instalaciones del Cine Tonalá en la Ciudad de México por una semana y las entradas se agotaron casi de manera inmediata.

Apoyo local

Este estreno no anunciado sirvió para cumplir con el requisito que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas pide para considerar que una película pueda representar a México en la categoría de mejor película extranjera en la próxima entrega de los premios Oscar, logrando así la representación en dicha entrega.

Asimismo, hay que mencionar que además de reproducirse en el microcine de la Residencia Oficial de Los Pinos, Roma se exhibió en numerosas salas de la Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Toluca y Cuernavaca, con estrenos desde el 21 de noviembre al 29 del mismo mes en salas independientes, algunas de las cuales han adaptado sus instalaciones para proyectar la película con la especificaciones técnicas con las que Cuarón concibió la misma.

En definitiva, Cuarón a través de Twitter dio cuenta que Roma llegó a más de 600 salas alrededor del mundo.

Hoy ROMA se estrena en Netflix, pero también se siguen sumando salas de cine. A partir de hoy, más de 600 globalmente. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) December 14, 2018

También te puede interesar: AMLO felicita a Cuarón; el director le pide no quedarse en actos simbólicos