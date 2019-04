Amenazan a AMLO en manta firmada por grupo huachicolero en Guanajuato

Una manta con una amenaza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le exigen sacar a las Fuerzas Armadas de Guanajuato, fue hallada este viernes en Celaya.

El mensaje fue firmado presuntamente José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, identificado por el gobierno federal como grupo dedicado al robo de combustible o huachicoleo .

En el texto de la manta, el cártel le advierte al mandatario que continuará la violencia en Guanajuato si no retira a marinos y militares que mantienen en la entidad el operativo “Golpe de Timón”, publicó en su portal el periódico Reforma.

El mensaje hizo alusión a la irrupción de un comando el jueves en la Comandancia Norte de la Policía de Celaya para rescatar a Armando Soto González, alias “El Triste”, quien murió en un enfrentamiento posterior con fuerzas federales, detalló el rotativo.

Soto González fue señalado como jefe de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima en los municipios de Jerécuaro, Coroneo, Tarimoro, Tarandacuao y Acámbaro.

“Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar. Sigues sentenciando a más policías inocentes”, se escribió en la manta, de acuerdo con Reforma.

Se agregó que “la próxima vez”, el “regalo” que dejó el grupo delictivo en la refinería de Salamanca, en referencia a una bomba de fabricación casera hallada el 31 de enero pasado, se hará llegar hasta el domicilio del presidente en la Ciudad de México.

El mensaje fue hallado en un puente del Boulevard Constituyentes, en la Colonia Rosa Linda, en Celaya, detalló el medio de comunicación.