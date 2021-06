AMLO delinea 3 reformas: electoral, refuerzo a CFE y Guardia Nacional para Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los tres años que le quedan de mandato presentará tres reformas constitucionales: una será electoral para desaparecer los legisladores plurinominales, bajar los costos de las elecciones y modificar al INE; otra, para incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena, y una más, para “fortalecer” la CFE.

En su conferencia “mañanera”, comentó que en este año mandará una reforma para “fortalecer” la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y “poner orden” en el sector, con el fin de que 54% de la industria eléctrica sea para la CFE y 46%, para empresas particulares.

“Una que fortalezca la CFE, porque durante el periodo neoliberal apostaron por destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. (…) Necesitamos una reforma para que no paguen mas por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media que las grandes corporaciones, porque así está ahora”, afirmó.

Otra reforma, agregó el titular del Ejecutivo, es para ámbito electoral y la presentará el próximo año; el objetivo será que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea “verdaderamente independiente”, pues dijo que los consejeros deben ser ciudadanos “honestos y demócratas, que no estén controlados (…) por grupos de intereses creados”.

Lee: Tengo mis diferencias, dice AMLO ante orden del INE de borrar 3 ‘mañaneras’

Comentó que su iniciativa también contemplará el recorte al presupuesto que se le asignan a los partidos y a los órganos electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE, así como la eliminación de legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Este tipo de diputados y senadores surgieron en los 70 para que hubiera mayor representación política de grupos minoritarios.

“No es posible que se destine 20 millones de pesos para las elecciones para partidos, el INE y el Tribunal, no esta el país para eso; son las elecciones más caras del mundo. A bajar esos costos, necesitamos los recursos para el desarrollo el bienestar del pueblo. ¿Para qué tantos diputados? ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría (relativa)? ¿Por qué no se quitan los 200 ‘pluris'”, dijo.

La tercera reforma será para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); esta será enviada al Congreso en 2023, indicó López Obrador.

“No quiero que suceda lo que paso con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder al grado de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (Genaro García Luna) y , además , esa Policía no actuó con profesionalismo”, acusó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado