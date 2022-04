AMLO agradece respaldo a su mandato y critica al INE por pocas casillas

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los mexicanos que salieron a votar en la primera consulta de revocación de mandato, en la cual una mayoría determinó que continúe en su cargo y termine en 2024 su sexenio, aunque el resultado no fuera vinculante oficialmente.

En un mensaje difundido en redes sociales poco antes de la medianoche, el mandatario federal destacó que México vivió una noche transcendente en su vida política y se escuchó la voz de la sociedad del país que optó mayoritariamente por la continuidad de su mandato.

Recalcó que pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo lo posible por desincentivar el proceso democrático, la gente se volcó a participar en la consulta pese a que sólo se instalaron alrededor de 57 mil casillas en todo el territorio nacional.

“Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación de mandato. Una consulta para preguntarle a los mexicanos si deseaban que continuara o no el presidente de la República, es algo, insisto, es un paso adelante para hacer valer nuestra democracia”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal en un mensaje grabado desde Palacio Nacional.

“No tenemos un rey en México, no es una oligarquía, es una democracia donde el pueblo elige, estoy muy contento porque a pesar de los pesares mucha gente salió a votar el día de hoy. A pesar de que no se instalaron casillas, sólo se instalaron el 30% de las casillas instaladas en 2018, una tercera parte de las casillas, en muchas cabeceras municipales no hubo casillas, en mi pueblo Tepetitán no hubo casillas, las pusieron a 30, 40 kilómetros de distancia”, abundó.

Esta noche, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la participación en este ejercicio democrático fue de entre un 17 y 18.2% de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal. De ellos, de 90.3 a 91.9% votaron para queLópez Obrador siga en la Presidencia mientras que entre el 6.4% a 7.8% de los votos emitidos optó por revocarle el mandato.

Con los porcentajes del resultado preliminar, el jefe del Ejecutivo federal habría obtenido entre 15.7 y 16.8 millones de votos a su favor en la consulta.

Al respecto, el mandatario federal agradeció el respaldo popular y afirmó que con este resultado tiene la autoridad moral para seguir con su proyecto político que busca velar por los que menos tienen. Enfatizó que los 15 millones que decidieron que siga en el encargo, manifestaron que están contentos con su administración.

“Quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Amor con amor se pague, nunca los voy a traicionar al pueblo de México”, apuntó.

De igual forma, destacó que con esta votación, obtuvo más respaldo que en su primera elección presidencial en 2006 donde obtuvo poco más de 14 millones de votos y un número considerable al dado en la elección de 2018 a los candidatos del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade.

“Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos les digo que nunca habíamos llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país, que fueron muchos los que participaron. Obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14 millones 700 mil votos”, sostuvo.

A la oposición, le hizo un llamado a aceptar los resultados y fomentar la participación en los procesos democráticos que experimenta México y no denostarlos cuando estos no les son benéficos para sus intereses.

