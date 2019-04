AMLO: amistoso, EPN: activo; el análisis de IA de sus reacciones ante amenazas de Trump

Enrique Peña Nieto es activo, servicial y amistoso; en tanto que Andrés Manuel López Obrador es analítico, amistoso y generoso, de acuerdo con un análisis aplicado por Forbes México en Watson, la herramienta de inteligencia artificial de IBM, el cual revela posturas contrastantes en las reacciones a las amenazas de Donald Trump a México por parte de los políticos mexicanos.

Desde que lanzó su candidatura presidencial en 2016, el presidente de Estados Unidos se ha caracterizado por sus agresiones hacia México, en formato de tuits y también en conferencias de prensa.

Tanto el expresidente Peña Nieto, como el actual mandatario, López Obrador, han tenido que hacer frente a las amenazas de uno de los hombres más poderosos del planeta.

Sin embargo sus tácticas han sido diferentes. Cuando el 3 de abril de 2018 Trump amenazó a México con enviar militares armados para cuidar la frontera, Peña Nieto respondió un par de días después con un mensaje en cadena nacional.

El miércoles 24 de abril de 2019, Trump volvió a amenazar al país, esta vez, luego de que soldados mexicanos presuntamente retuvieran y apuntaran sus armas contra miembros de la Guardia Nacional de EU.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019