AMLO apuesta por reformar Constitución, pero no cierra la puerta a una nueva

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la necesidad de establecer una auténtica democracia, así como terminar con la corrupción en México impulsando reformas a la Constitución, y no descartó contar con una nueva en el futuro.

“Buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución; pensamos que no hay condiciones para eso porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución que consideramos tienen la misma importancia”, señaló al encabezar en Querétaro la ceremonia del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917..

Acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario abundó que una nueva Constitución no debe descartarse, pero podría dejarse para el porvenir, cuando entregue la estafeta a las nuevas generaciones.

“¿Por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas reformas”, sostuvo.

En este sentido, el Ejecutivo federal manifestó que la Carta Magna “está muy parchada, muy remendada, últimamente también se afectó mucho no sólo la letra, sino la esencia, su espíritu”.

Destacó que en su administración se impulsarán reformas para que quede completamente definido el delito de corrupción, que no se hable de hechos de corrupción, sino que quede tipificada como delito grave.

En presencia también de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, respectivamente, López Obrador subrayó que los cambios constitucionales corresponden a los legisladores, a fin de iniciar una etapa nueva de “cero corrupción”.

En el acto en el Teatro de la República de Querétaro, indicó que también se pretende establecer que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción y que se terminen los fueros y privilegios en todo el gobierno.

“Esa es la gran reforma que hace falta también en este tiempo”, mencionó.

El presidente señaló que con las reformas se establecerá también una democracia auténtica, acabar con los fraudes electorales, que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido ni candidato; no obstante, afirmó que “la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos dará mucha fortaleza moral”.

De esta manera, el presidente López Obrador se comprometió a cumplir en todo momento con la Constitución.

“Nosotros podemos decir, y eso es muy satisfactorio, la Constitución no ha muerto, que viva la Constitución, que viva México”, expresó.

Promesa constitucional

En su oportunidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, enfatizó que la Constitución ha ampliado sus horizontes hacia una protección cada vez mayor de la persona y sus libertades, “sin embargo, permanecen insatisfechas las reivindicaciones de justicia y la legítima aspiración de cada persona de tener acceso a una vida digna”.

“No hemos sido capaces de cumplir de manera completa la promesa constitucional de cambiar la forma como se estructuran las relaciones sociales en nuestro país; en este sentido, la Constitución de Querétaro no es un documento estático, un documento acabado, es un anhelo todavía en construcción”, apuntó.

El magistrado llamó a que en la coyuntura que vive el país retomar la ruta del constitucionalismo transformador.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, explicó que la Constitución ha tenido más de 700 reformas a través de un siglo, “sin embargo, a pesar de ello, el pacto básico se ha mantenido, es más, la andanada neoconservadora de la globalización cuestionó y matizó, pero no disolvió el pacto social constitucional”.

