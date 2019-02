AMLO señala también a Zedillo por irse a empresas privadas tras su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su crítica a los expresidentes que han entrado a consejos de administración de empresas privadas al término de sus sexenios y luego que de ayer reaccionó Felipe Calderón, el actual mandatario también señaló a Ernesto Zedillo.

El titular del Ejecutivo insistió en que deben acabarse esas prácticas, pues no son éticas.

Al ser cuestionado sobre la defensa que hizo Felipe Calderón de él mismo por haber participado en la compañía eléctrica Avangrid, López Obrador descartó debatir con el expresidente e indicó que ayer no dijo su observación sólo por él, sino también por Ernesto Zedillo.

“Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados”, afirmó.

Tras descatar que no es un asunto personal, el mandatario reconoció que esa práctica es legal, pero no debería serlo, pues un presidente tiene toda la información estratégica del país. “Entonces, si no es ilegal es inmoral”, advirtió.

En el mismo sentido, acusó que ha habido secretarios de Energía que después se van a trabajar a empresas privadas de energía.

“Claro que hay conflictos de intereses, eso no se puede permitir”, aseveró.

