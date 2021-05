AMLO rechaza incidir en las elecciones desde sus conferencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el periodo de campañas no ha opinado sobre el proceso electoral e hizo un llamado a respetar la neutralidad de las autoridades.

El mandatario detalló que en ningún momento ha hecho llamados para no votar por algún candidato.

Esto contrasta con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado viernes que determinó que en al menos en 29 conferencias mañaneras, López Obrador violó la veda electoral para funcionarios de gobierno.

Asimismo, la declaración va en contrasentido al reconocimiento que hizo el propio presidente de que intervino en las campañas para la gubernatura de Nuevo León luego de que acusó que el priista Adrián de la Garza repartió tarjetas con la promesa de que éstas tendrían dinero si gana.

Tras ello, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) abrió una investigación en contra de De la Garza por presunta compra del voto.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo pidió no ser cuestionado esta semana sobre aspectos que tengan que ver con candidatos y partidos políticos ya que a seis días de los comicios, hay nerviosismo en todos los actores políticos.

“No lo hemos hecho (opinar sobre el proceso electoral), pero que no caigamos en la tentación porque como es natural, no es nada extraordinario, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con serenidad y responsabilidad y que no nos metamos”, expresó López Obrador.

“Que no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para denunciar a candidatos”, solicitó a los reporteros.

El presidente de la República hizo un llamado a las autoridades federales y estatales hacer valer el acuerdo por la democracia que suscribieron gobernadores a fin de que se respete la voluntad de la ciudadanía y no se recurra al fraude para vulnerar la democracia.

