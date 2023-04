AMLO bloquea al INAI para tapar sus torpezas y corrupción como la compra de las plantas de Iberdrola: Anaya

Ricardo Anaya alertó que la razón de fondo por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere debilitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es para tapar las torpezas y la corrupción de su gobierno.

Por ejemplo, “la decisión del gobierno mexicano de comprar a la empresa Iberdrola 13 plantas de generación de energía, con el argumento de que es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, dijo el panista en un video publicado en sus redes sociales.

“López Obrador ha tomado decisiones absurdas, otras graves, otras malas. La compra de las plantas de Iberdrola es las tres”, agregó.

Ricardo Anaya cuestionó que dicha compra sea una nacionalización de la industria eléctrica, ya que una empresa privada le compró 13 plantas a otra empresa privada.

“Un privado que se llama Mexican Infrastructure Partners (MIP), le compra a otro privado que se llama Iberdrola, 13 plantas de producción de electricidad por un precio: 6 mil millones de dólares. ¿En qué país del mundo eso es una nacionalización? Solo en el México de mentiras que tiene López Obrador en la cabeza”, criticó.

Para Anaya, AMLO decidió que el gobierno mexicano sea aval del privado que compra porque si algo falla el aval deberá responder por todo y, en este caso el gobierno, también se endeudaría”, detalló.

El panista resaltó que lo grave es que esta compra es algo inútil en cuanto al posible beneficio para la gente, ya que el gobierno se endeudó por las mismas 13 plantas que ya estaban funcionando, las cuales no producirán energía limpia y además ya están a la mitad de su vida útil.

“¿El gobierno se endeudó para que a ti te cueste más barata la electricidad? No, al contrario, cuando le renten esas plantas a la CFE, los costos de operación van a subir, no a bajar. Entonces, ¿van a terminar los apagones? ¿Va a bajar el recibo de la luz? Claro que no”, aseguró Anaya.

La razón de fondo por la que AMLO aplasta al INAI es esconder sus TORPEZAS y su CORRUPCIÓN.

La compra de las 13 plantas de IBERDROLA por parte de otro privado, con el aval del gobierno, es un muy buen ejemplo.

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 17, 2023

Anaya reiteró que dicha decisión es una enorme torpeza porque implica la pérdida de una oportunidad histórica.

“¿Te imaginas lo que se hubiera podido hacer con esos 6 mil millones de dólares? Si ese dinero se hubiera invertido en paneles solares, se habría podido generar toda la electricidad que consumen casi 6 millones de hogares, imagínate todos los hogares de las ciudades de San Luis Potosí, Aguascalientes, Saltillo, Chihuahua, Durango, Hermosillo, Torreón, Matamoros y Gómez Palacio. Eso es 6 millones de hogares”, mencionó.

“De ese tamaño es el costo de oportunidad. Eso es lo que se podría haber hecho con ese dinero teniendo visión de futuro, pero López Obrador tiene la mirada en el pasado”, añadió.

Con esta decisión, aseguró el panista, López Obrador volvió a confirmar que es especialista, pero en espantar y alejar las inversiones.

“La ironía es que los 6 mil millones de dólares que salieron de México se van a donde sí quieren inversión en energías limpias. Iberdrola acaba de anunciar que los va a invertir en Brasil”, subrayó.

“Además de una tragedia para México, este es un muy buen ejemplo de por qué López Obrador no quiere que puedas pedir información a través del INAI. No quiere que sepas quiénes están detrás del privado por el que su gobierno se endeudó, no quiere que sepas quiénes se benefician, no quiere que sepas los detalles de esta ni de ninguna otra operación de su gobierno”, dijo.

Anaya aseguró que México sigue perdiendo oportunidades de avanzar, “por la obsesión de un solo hombre, que está empeñado en regresar a México a un pasado estatista y monopólico que ya no es viable, y que nos va a costar muchos años de atraso. México necesita y merece despegar hacia el futuro. Ojalá cambiemos el rumbo, porque es urgente”.

