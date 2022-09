AMLO confía que nuevo pacto con empresarios detenga la inflación en alimentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confío este jueves que el nuevo pacto con empresarios, productores y comercializadores, ponga un alto a la inflación que se vive en México, predominantemente en alimentos, que en los últimos meses se ha incrementado hasta en un 8.7%.

El mandatario federal reiteró durante su conferencia de prensa matutina que su acuerdo con el sector empresarial es que los 24 productos que conforman la canasta básica tengan un precio fijo y que no aumenten al menos en lo que queda de este año.

Este programa será presentado el lunes 3 de octubre en Palacio Nacional.

“Ya estamos tomando medidas, me reuní con productores, distribuidores, con dueños de las tiendas que distribuyen los alimentos, ya definimos una canasta básica que no va a aumentar incluso vamos a procurar la disminución de precios, se va a presentar este plan el lunes próximo.

“Les decía yo que fue muy grato el que, cuando les hacía yo el planteamiento este grupo de empresarios, comerciantes e industriales, su respuesta fue muy positiva y creo que con esta medida vamos a lograr detener el incremento inflacionario”, señaló.

Lee: AMLO delinea con empresarios un precio máximo para productos de la canasta básica

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal aprovechó para fustigar las medidas que los bancos centrales del mundo, como México, que prefieren aplicar las fórmulas de los organismos financieros mundiales y promueven el aumento de las tasas de referencia lo cual revierten los esfuerzos para promover la inversión y detinen la marcha de la economía.

“Esa es la fórmula que aplican siempre, de manera ortodoxa, es como cuando un carro se calienta, esa es la inflación, y entonces para que no se caliente, se apaga, pues sí, ya no hay inflación, ya no se calienta el carro, pero no camina, ya no hay crecimiento. Aquí la fórmula es como crecemos sin inflación”, afirmó.

También, expuso que los efectos en el alza de los precios de los alimentos así como de los energéticos no es un problema exclusivo de México sino son un efecto de las disputas geopolíticas en Europa y Asia a la que se le suma la pandemia por Covid-19.

“Decirle a la población que estamos atendiendo el problema de la inflación. Es un fenómeno mundial originado por la guerra de Rusia en Ucrania, ya venía mal la economía, el modelo neoliberal y se afectó más con la pandemia y luego de la etapa más difícil de la pandemia viene la guerra y esto precipita la crisis económica y produce esta inflación mundial que nos afecta a todos.

“Estamos haciendo una propuesta de que se detenga la guerra porque no sólo se afecta a quienes la padecen, es lo más racional que puede haber, víctimas, desplazados y son decisiones que se toman en la cúpula, la toman los gobernantes de potencias hegemónicas y grupos de poder económico, y en este caso a casi todos los países del mundo porque la inflación es general”, añadió.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado