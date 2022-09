Reforma para aumentar las vacaciones de ley, sin fecha para continuar su discusión

Aunque la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer que los trabajadores tienen al menos 12 días de vacaciones a partir de su primer año cumplido de servicio, todavía falta que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda la avale para que pase al pleno de la Cámara alta.

Forbes México consultó a legisladores que forma parte de dicha Comisión y confirmaron que aún no se tiene fecha para la discusión de este cambio.

¿En qué consiste? La reforma es a dos artículos de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios.

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de

servicios.

Lee también: Reforma que aumenta vacaciones solo beneficiaría a 44% de trabajadores: IMCO

El incremento en el número de vacaciones a trabajadores se debe a que México es el país con menos días de vacaciones en Latinoamérica, mientras que en Perú, Cuba y Nicaragua se tienen derecho a 30 días.

Según el informe “Is paid annual leave available to workers?”, del World Policy Analysis Center de 2021, los seis días de descanso al año en México son una semejantes a los de países como Nigeria, Tailandia, Filipinas y China. Mientras, en Canadá, Honduras, Costa Rica, Jamaica y Bahamas, los trabajadores tienen casi lo doble de vacaciones.

En contraste, Cuba, Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá dan 30 días de descanso a sus trabajadores. Esta es la misma cantidad que en países europeos, como Austria, Francia y España.

Además de ello, México está ubicado como el país en el que las personas trabajadores sufren mayor estrés laboral que el resto del mundo, pues 60% de los trabajadores mexicanos lo padecen. De ellos, 63% han sufrido estrés laboral entre 2020 y 2021, y de éstas, 23% ha estado expuesto al estrés todo el tiempo; 47%, de manera ocasional, y 30%, pocas veces.

Según un estudio publicado por OCCMundial, las mujeres son las personas que más padecen de estrés laboral, ya que 65% lo padece; mientras, en el grupo de edad de los 30 a los 49 años, casi 70% reporta tenerlo.

Entre los impactos físicos y psicológicos detallados en el estudio como consecuencia del mismo estrés laboral se encuentran: dolores de cabeza (73%), angustia e irritabilidad (65%), cansancio constante y prolongado (55%), ansiedad (63%), malestar estomacal/gastritis/colitis (44%), falta de motivación (51%), tensión o dolores musculares (42%), insomnio (48%), cambios en el peso corporal sin aparentes causas (22%), falta de concentración (40%), problemas en la piel (19%) y depresión (30%).

Te recomendamos: Estas son las recomendaciones de la OMS para mejorar la salud mental en el trabajo

Suscríbete a nuestro canal de YouTube