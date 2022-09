AMLO confirma padecimientos tras hackeo: angina de pecho, gota e hipotiroidismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que padeció angina de pecho inestable de alto riesgo a principios de este año, así como gota e hipotiroidismo, que se trata con medicamentos, así como otros informes que fueron hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presuntamente por el grupo “Guacamaya”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por los hackers y divulgados por Carlos Loret de Mola, el mandatario federal sufrió angina de pecho inestable de alto riesgo el pasado 2 de enero mientras estaba en su finca de Palenque, Chiapas, por lo que fue trasladado al Hospital Central Militar de urgencia.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días y en eso me dio covid y tuve que esperar a que pasara el covid y ya fui al hospital y ya me hicieron el cateterismo”, reconoció el mandatario federal.

-¿El informe sobre sus padecimientos son ciertos?, se le cuestionó.

-Sí son ciertos, yo estoy enfermo tengo varios padecimientos y otros males, todos los que se mencionan ahí, contestó.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que el ataque a la Defensa Nacional no proviene de equipos de hackers nacionales, sino por el nivel de sofisticación de la vulneración proviene del extranjero; a la par, señaló que Carlos Loret de Mola es utilizado para difundir estos informes clasificados.

Sin embargo, López Obrador dijo que hasta el momento su administración no tiene indicios sobre que organización pudiera estar detrás de la filtración, no obstante, descartó que el hackeo a los archivos de la Sedena implique riesgos a la seguridad nacional.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información, estos mecanismos modernos extraen archivos. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética”, comentó al tiempo que ponía en el Salón de la Tesorería la canción “No me quiso el Ejército2 de Chico Ché.

“Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México.

“No es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información pues debe ser una agencia o un grupo del extranjero al no ser que sea nacional, lo dudo”, dijo.

El presidente de la República dijo que sus padecimientos se irán reduciendo una vez que deje el encargo y se vaya a vivir a Palenque donde las condiciones geográficas le benefician.

“No hay nada que se compare a poder servir a los semejantes, esa es la verdadera política”, expresó.

-¿Teme perder la vida en el ejercicio de su encargo?

“No, no, no, no, no pienso en eso, me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente, buenas vibras”, aseguró.

