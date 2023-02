AMLO considera demandar en EU al abogado de García Luna por daño moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que considera demandar por daño moral en Estados Unidos, al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien lo acusó de recibir sobornos por cerca de 7 millones de dólares del “Rey” Zambada para su campaña presidencial en 2006.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analizará la viabilidad de esta demanda y el monto por el que iniciaría la querella, que de ganar, los recursos serían destinados para las familias afectadas por la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón.

“Estoy haciendo una consulta, porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna, y de quienes resulten responsables, en Estados Unidos, estoy viendo si es posible hacerlo.

“Porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto debe de quedar muy claro, y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje, ¿cómo se llama? Probono. Un porcentaje, una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

El martes, el abogado De Castro interrogó al exnarcotraficante Jesús “Rey” Zambada, testigo de la fiscalía, sobre un supuesto pago de 7 millones de dólares para el ahora mandatario.

Este supuesto pago, según la defensa, se habría hecho a Gabriel Regino cuando era subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México y López Obrador era jefe de Gobierno.

“Lo hago porque está en duda mi honestidad y es lo que más estimo en la vida. Además, soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral, y lo tercero: no puede ser presidente de México quien se convierte en rehén de gobiernos extranjeros, o abogados o personajes del extranjero”.

