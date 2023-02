Resultó ‘Rey’ Zambada más derecho que abogados de García Luna, ironiza AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles contra los abogados de Genaro García Luna quienes buscaron ligarlo a la red de sobornos que el narco habría dado a funcionarios mexicanos, al señalar que buscaron calumniarlo.

“Estamos hablando de la mafia del poder que dominó mucho tiempo este país. No sólo la delincuencia organizada sino la de cuello blanco. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar este abogado falsario calumniador, chueco. Resultó más derecho ‘El Rey’ Zambada.

“Pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de los jefes de García Luna y la red de la delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país. Es una vergüenza que en los sexenios de Fox y Calderón este señor García Luna adquirió un poder omnímodo”, acusó López Obrador.

Ayer, en el juicio que se le sigue al exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York, Zambada negó haber pagado alrededor de 7 millones de dólares para la campaña presidencial de AMLO en 2006.

César de Castro, abogado de García Luna, fue reiterativo en preguntar al capo si había pagado sobornos a López Obrador, a través de Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad en la Ciudad de México cuando el tabasqueño era jefe de Gobierno, ante lo cual el narco aseguró que sí recordaba haber dado dinero a Regino para una campaña política pero que no era la de López Obrador.

“(García Luna)Se convirtió en un hombre muy poderoso. Una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Calderón. Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron, 7 millones de dólares, era para enfrentar a Fox, no les entendió bien cuál era la consigna de decir. No. Todos son iguales”, dijo López Obrador.

