AMLO critica al Congreso de Perú por negar salida a Pedro Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “politiquería” que el Congreso de Perú haya negado el permiso para que su mandatario, Pedro Castillo, acudiera a México a participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico en México.

“Con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe comportarse un gobierno, es participar en un acto de humillación, que nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería. La dignidad debe estar por encima de todo, ¿cómo vamos a tener en México una Alianza del Pacífico sin el presidente de Perú?”, dijo.

Tras reunirse con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una rueda de prensa conjunta, el mandatario mexicano consideró que es “mucha arrogancia” no darle permiso a su homólogo de Perú para asistir al encuentro internacional y más porque éste iba a recibir la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre fue suspendida por la ausencia de Castillo.

López Obrador confió en que los diputados de Perú “cambien de actitud” para que este encuentro internacional entre México, Chile, Colombia y Perú se realice más adelante, pues dijo que esta reunión es a favor de los habitantes de estos países.

“Ojalá se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso y hacemos la reunión en México. No le hace que la hagamos después, no mucho tiempo después. (Ojalá) que se volviera a tratar el tema, lo digo de manera respetuosa, en el Congreso de Perú y con mucha responsabilidad se resuelva, porque no es un asunto de nosotros los políticos, es un asunto que tiene que ver con nuestros pueblos”, enfatizó el titular del Ejecutivo mexicano.

A su vez, Gabriel Boric comentó que la próxima semana el presidente de Perú, Pedro Castillo, estará en Chile, por lo que aprovechará para platicar con él sobre cómo retomar la Alianza del Pacífico.

“Hoy en día en México creemos que el Atlántico norte fue el centro del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, hoy en día están las condiciones para que el Pacífico sea el centro del mundo. Me contaba el presidente López Obrador que el principal puerto ya no es Veracruz, sino Manzanillo, justamente por la importancia del Pacífico”, señaló el mandatario chileno.

Agregó que por la importancia de la Alianza es necesario que participen los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú, además del de Ecuador, quien participará como invitado.

También habló sobre los organismos de financiamiento internacional y señaló que su gobierno mantiene una relación sería y estable con éstos, pues el presidente López Obrador ha criticado estos organismos en diversas ocasiones.

Asimismo, cuestionado sobre la falta de un solo candidato de América Latina para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al menos entre los mandatarios de afinidad ideológica, Boric afirmó que consideró que es necesaria una mejor coordinación.

“Nosotros tenemos una relación seria estable con los organismos de financiamiento internacional en función de una política fiscal responsable de largo plazo. Aquí es importante que desde los países de América Latina seamos capaces de establecer una mejor coordinación para nuestra relación con organismos multilaterales”, comentó.

