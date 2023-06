AMLO critica ‘narcocorridos’ y resalta que Grupo Firme no hace apología del crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cargar contra los representantes de los corridos tumbados, como Peso Pluma y Natanael Cano, al señalar que no se puede enaltecer la figura de los narcotraficantes y mucho menos alentar el consumo de drogas por lo que pidió a los jóvenes razonar quién financia estas canciones.

En ese tenor, el mandatario federal pidió que se enaltezca la cultura mexicana y a los artistas que no hacen apología del crimen, como Grupo Firme, cuya canción “Ya supérame” fue reproducida en la conferencia matutina en la versión del concierto que dio la agrupación en el Zócalo.

Aunque aclaró que su gobierno no está a favor de la censura, manifestó que la postura de su administración será intensificar la campaña preventiva contra el consumo de fentanilo, sobre todo en algunas regiones del país donde hay consumo como en la frontera con Estados Unidos y Guanajuato.

“Las canciones que se ponen de moda, y a lo mejor no les va gustar a los jóvenes, nosotros nunca vamos a censurar, son libres, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas.

“Y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos, y ese tipo de corridos, con esas letras. Yo soy muy precavido y siempre pregunto ‘y de parte de quién’, ¿quiénes promueven eso? Porque también nosotros estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento”, apuntó.

Hasta el 8 de junio, artistas exponentes de los corridos tumbados como Hassan Laija, o mejor conocido como Peso Pluma, aparece en el quinto lugar a nivel mundial de los artistas con más reproducciones de Spotify.

Peso Pluma tiene dos canciones con otros exponentes del género como Natanael Cano y Junior H, AMG y PRC, donde hablan sobre el consumo de drogas y su trasiego a Estados Unidos que ha estado en los charts más importantes en el primer semestre del año.

Por ejemplo, la canción “AMG” de Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballesteros alcanzó, desde hace 7 meses, las 230 millones de reproducciones en el canal de Youtube de Cano. En tanto, la canción “PRC” alojada en el canal de videos de la “Doble P”, acumula 109 millones de reproducciones desde hace 4 meses y está ubicada en el quinceavo lugar del top de videos de Youtube.

“No es el querer triunfar a como sea, afectando a otros. De qué sirve, dice una canción por ahí que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta, me acuerdo de aquel comercial muy con todo respeto idiotizante, lo más importante, la ropa de marca, las esencias, las alhajas, el poder, la prepotencia.

“Que no se prohiba, nada más que yo lo voy a hacer desde aquí, nada de que van a estar lanzando canciones aunque, se enojen conmigo los muchachos, las muchachas, algunos, no le hace. Pero eso no es lo único que hay en la vida, hay otras opciones, hay otras alternativas, se puede ser feliz de otra manera”, afirmó.

Desde principios del año, México y Estados Unidos, principalmente un ala del Partido Republicano, se han enfrascado en una discusión sobre la producción y trasiego de fentanilo hacia aquel país donde es un problema de salud pública.

