AMLO critica (otra vez) desempeño de la Cofece en fusión Disney-Fox

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de nueva cuenta sobre la actuación de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) en el caso de la fusión de las empresas Disney y Fox, al consideró que su titular, Alejandra Palacios Prieto, “hizo mal” y reiteró que estaba en desacuerdo con la autorización dada a las empresas que tendría repercusiones en los canales deportivos de paga.

“Yo creo que hizo mal porque no debería de actuar de esa forma, pero tengo entendido que la parte afectada ya presentó una denuncia y se va resolver legalmente (…) No debió de expresarse de esa forma (…) Aquí hablamos de que no estábamos de acuerdo con que se firmara la autorización para la fusión Disney con Fox para el futbol”, dijo el presidente en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador hizo hincapié en que en otras partes del mundo no fue aprobada esa fusión, como en Estados Unidos, Brasil y Europa, y si bien dijo que la Cofece es un ente autónomo, como gobierno tiene el derecho a señalar lo que considere podría afectar a los mexicanos.

“No creo que se aplique eso en nuestro país, porque cómo van a dejar a la gente sin la posibilidad de ver el futbol, eso sería el colmo, claro son independientes son autónomos, pero tenemos derecho a señalar ciertas cosas, se tiene que proteger al consumidor”, apuntó.

PUBLICIDAD

En otras partes del mundo, esta operación encendió las alertas de las autoridades encargadas de la vigilancia de los mercados y la competencia, que advirtieron los riesgos y en consecuencia condicionaron la operación al cumplimiento de medidas para prevenir el ejercicio de su peso en el mercado. En EU, por ejemplo, el Departamento de Justicia decidió condicionar la operación a la no inclusión de 22 cadenas y señales deportivas propiedad de Fox, mismas que deberían ser vendidas a un postor aprobado por el mismo Departamento de Justicia.

El mandatario dijo que se mantendrá atento a todo lo que afecte a los consumidores y manifestó que con acciones como las de la presidenta de la Cofece se viola el artículo 128 de la Constitución.

Esta no es la primera vez que AMLO se refiere al tema, ya que a principios de febrero dijo que dicha fusión debía verse con cuidado, ya que podría haber un posible conflicto de interés.

“Lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol. Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”, dijo en aquella ocasión.

Te puede interesar: