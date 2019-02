AMLO acusa conflicto de interés en caso Fox-Disney y otros 8 puntos de su ‘mañanera’

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el IFT hay un conflicto de intereses en el IFT y la fusión Fox-Disney; además, presentó la consulta ciudadana sobre la planta termoeléctrica de La Huexca. Esto es lo más destacado de la conferencia de prensa “mañanera” del mandatario.

Exfuncionario de IFT, en conflicto por Fox-Disney

El titular del Ejecutivo aseguró que un exfuncionario del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue contratado para trabajar en conseguir el aval del organismo a la compra de Fox por parte de Disney.

López Obrador señaló que el excolaborador, cuyo nombre omitió, fue firmado por alguna de las dos firmas, lo cual originó un conflicto de interés.

Aunque se dijo respetuoso de la autonomía del organismo, el presidente dijo que si algo no es correcto, lo puede expresar.

Por ello, pidió ver con cuidado la transacción, de la cual dijo tener información de que no se permitió en Europa ni en Estados Unidos.

En realidad, tanto el país norteamericano como la Unión Europea condicionaron la compra a que Disney se deshaga de las 22 cadenas deportivas regionales de Fox, ya que la primera empresa posee su propia red deportiva con ESPN.

En conjunto, las cadenas deportivas regionales de Fox tienen unos 61 millones de abonados y los derechos de transmisión de los partidos de 44 de los 91 equipos profesionales de Estados Unidos en tres de las cuatro principales ligas deportivas.

En México, de igual forma, la compra que pretende Disney tendría repercusiones en los canales deportivos de paga.

“Lo que más me preocupe es que se cobre por ver el futbol”, expresó López Obrador. “No vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a los consumidores, que afecte a los aficionados del futbol”.

En ese sentido, solicitó que el asunto se discuta y debata abiertamente.

“Sí son organismos autónomos, sí, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, entonces, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”, sostuvo.

Terna para la Comisión de Búsqueda

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la terna de la cual se elegirá al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Leonor de Jesús Figueroa Jácome, Karla Irasema Quintana Osuna y Juan López Villanueva tres fueron los mejor calificados de los 11 que fueron propuestos en el proceso de consulta pública, detalló la funcionaria.

Los aspirantes, agregó, fueron entrevistados y se evaluó su experiencia en gabinete y en campo, plan de trabajo, vinculación con víctimas, familiares y organización, así como su perfil académico.

A su vez, el presidente afirmó que dieron a conocer los nombres para que si existe alguna objeción de algún grupo o persona, ésta sea expresada a lo largo del día.

“Hoy vence el plazo, vamos a esperar hasta las seis de la tarde, por si existe alguna inconformidad, y ya a las seis resolvemos”, apuntó.

Incentivos para el ‘sí’ a la Termoeléctrica

A fin de lograr el respaldo ciudadano en la consulta que se hará para decidir la operación de la planta termoeléctrica La Huexca, en Morelos, López Obrador dio a conocer diversas acciones y medidas que funcionen como incentivos.

La consulta se hará el 23 y 24 de febrero, en todo el estado de Morelos y también en los municipios de Tlaxcala y Puebla por donde pasa el gasoducto privado que surtirá a la planta, detalló el mandatario.

Reconoció, asimismo, que en la construcción del ducto y de la planta hubo represión a protestas sociales, pero consideró pertinente que la planta inicie operaciones, ya que significó una inversión de 20,000 millones de pesos (mdp) y el no echarla a andar representaría pérdidas por más de 3,000 mdp al año.

El mandatario aseguró que ha percibido entre los habitantes de la zona una buena aceptación al proyecto, pero de cualquier forma se prevén obras de mitigación, como el mejoramiento de canales, tarifas eléctricas preferenciales y el cuidado del agua.

Al respecto, prometió que se buscará que la instancia sobre el tema del agua de la Unesco certifique que el líquido que la planta regrese al río Cuautla no esté contaminada.

“Si esta planta no opera tendríamos que comprar la energía a las empresas particulares extranjeras, esto lo digo así, con toda claridad, para que los que enarbolan las banderas del oponerse a la planta, incluso por razón de tipo ideológico, también tomen en consideración ese elemento”, mencionó el presidente.

Rescate de CFE

En un adelanto de la presentación que hará el próximo lunes, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que la empresa pública sufrió una política de saqueo en los gobiernos pasados.

El funcionario indicó que la CFE cubría al 100% todas las necesidades del país, pero tras la reforma energética del sexenio pasado fue reducida a una empresa comercial que debe competir, pero se tomaron medidas que llevaron a la imposibilidad de competir con las empresas extranjeras.

Actualmente, añadió, la CFE produce apenas el 50% de la energía en el país por condiciones del mercado eléctrico y lleva una tendencia a la desaparición.

Apuesta por el diálogo en Venezuela

Tras descartar que la diplomacia mexicana se vaya a apartar de sus principios ante la crisis en Venezuela, López Obrador señaló que junto con Uruguay se buscará que haya un diálogo entre las partes.

“Tanto Uruguay como México estamos proponiendo a diplomáticos destacados, con experiencia. En el caso nuestro se propuso a Bernardo Sepúlveda, un canciller de prestigio, uno de los mejores diplomáticos de nuestro país, para el diálogo”, señaló.

“Desde luego, esto significa que se acepte por las partes, no es un planteamiento oficioso, tienen que aceptarlo las dos partes para que se dé ese diálogo”.

Por otro lado, el mandatario dijo estar a favor de que entre ayuda humanitaria al país, pero sin que haya fines políticos detrás.

“Lo que considero es que no debe de mezclarse lo de la ayuda humanitaria con asuntos políticos y que si se quiere resolver lo de la ayuda humanitaria, en este caso que intervenga Naciones Unidas y que sea a través de las Naciones Unidas que se canalice la ayuda humanitaria, sin propósitos políticos y mucho menos que se quiera utilizar la fuerza, nada por la fuerza”, mencionó.

Queja ante la CNDH por bloqueos en Michoacán

López Obrador informó que el Consejero Jurídico de la Presidencia interpuso una queja ante la CNDH a fin de que este organismo emita una recomendación sobre qué hacer ante la persistencia de bloqueos de vías férreas en Michoacán por parte de maestros.

El titular del Ejecutivo reprobó las protestas, ya que las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron terminarlas y son sólo un grupo de maestros los que mantienen los bloqueos.

“Tengo entendido que ya se les pagó a los maestros, sin embargo, continuaron con esto, entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento, de que liberen las vías”, afirmó.

Asimismo, el presidente reiteró que los docentes que protestan tienen posturas conservadoras de izquierda y dejó ver que podría tener intenciones políticas en su contra.

“Es hasta extraño, raro, no voy a decir sospechoso, que mientras estuvieron gobernando los conservadores no había estas cosas, ahora llegamos nosotros y empiezan a querernos emplazar”, dijo.

Seguirán estancias, pero los recursos van a los padres

Cuestionado sobre las protestas que ha habido por el recorte presupuestal al programa de Estancias Infantiles, el mandatario afirmó que éstas podrán continuar, pero el dinero público ya no se les entregará, sino a los padres de los niños.

Así, los padres serán quienes decidan si entregan los recursos a la estancia o a algún familiar que pueda cuidar a los infantes.

“Me llama mucho la atención que estén tan aferrados, cuando les estamos dando como opción que no van a quedarse los niños sin apoyo, ni las familias; les diría que van a recibir hasta más, pero ya no con intermediarios, eso se termina, ahora va a ser apoyo directo. Y no queremos judicializar este asunto, eso no, es ventilarlo, hablarlo con toda claridad”, mencionó.

López Obrador cuestionó que los mismos que impulsaron las guarderías subrogadas –modelo en el que funcionaba la guardería ABC, donde ocurrió el incendio en el que murieron 49 niños, sean quienes impulsan ahora las estancias.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre los Centro de Desarrollo Infantil (Cendis) que opera el Partido del Trabajo (PT), aseguró que éstos tampoco recibirán fondos públicos.

Más dinero para el avión presidencial

El presidente reveló que por el contrato que ya existía, el gobierno deberá pagar 450 mdp este año por el avión presidencial.

Sobre su venta, dijo que ya están a punto de terminar con los trámites para venderlo y que están buscando que haya un organismo internacional que supervise la transparencia de la transacción.

Lupa a Constellation Brands

La reportera Sandy Aguilera, presente en la conferencia, aseguró que la empresa Constellation Brands, que fabrica y exporta marcas de Grupo Modelo a Estados Unidos desde México, está ocasionando problemas de agua en los lugares donde tienen plantas.

De acuerdo con ella, agricultores de Coahuila y Zacatecas han denunciado escasez de agua; además, la planta de Ciudad Obregón, Sonora, está a punto de dejar sin a las comunidades aledañas.

Al respecto, López Obrador ofreció que la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González, vea el caso.

