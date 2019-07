AMLO da luz verde al activismo de los expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ver bien que sus antecesores participen en la vida pública del país.

“Antes en la práctica, los expresidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como las reglas no escritas; ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos, y dejemos que los ciudadanos sean los que decidan”, afirmó en su habitual conferencia de prensa.

El mandatario respondió así a una pregunta expresa sobre las declaraciones y publicaciones de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, y consideró que su activismo es una resistencia a aceptar la “nueva realidad” del país.

“Hay resistencias al cambio, pero hay normalidad política, no son resistencias que pongan en riesgo la transformación”, afirmó.

López Obrador agregó que a sus expresidentes no les debe estar gustando las acciones que ha emprendido para terminar con la corrupción y para afianzar la democracia.

“Imagínense lo que es para quienes llegaron al gobierno engañando de que iba a haber un cambio y mantuvieron el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo; o a los que les condonaban los impuestos, pues tampoco les gusta”, señaló.

“Pero hasta eso, se han portado bien, porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso no tiene mucho efecto, no detiene la transformación, porque en los mismos medios, por el avance que ha habido, hay réplica y, como ustedes saben, existen las benditas redes sociales”.

El titular del Ejecutivo reiteró que es bueno que haya debate en el país y anticipó que éste se incrementará.

“Ayer leí un artículo de Epigmenio Ibarra, que se los recomiendo, donde explica esto, y Epigmenio dice que se va a poner más caliente el ambiente; dicen allá en mi tierra ‘y lo mejor es lo peor que se va a poner’, pero yo no coincido con él en eso”, mencionó.

