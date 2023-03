AMLO defiende a los candidatos a consejeros del INE cercanos a Morena

Tras críticas a los candidatos finalistas a consejeros y presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) por ser cercanos a Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador los defendió este lunes ya que lo más importante, dijo, es que sean honestos y no con experiencia para ocupar el cargo.

“Si pertenecen o participan con nuestro movimiento y no están impedidos, si no lo prohibe la ley, es decir, si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir”, dijo el mandatario.

En su conferencia matutina, López Obrador aseguró que lo importante es que quienes queden de consejeros sean honestos para ejercer sus funciones, pues el requisito de experiencia es relativo, y retomó el caso del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, al asegurar que lleva 30 años en el cargo en el INE.

“Lo importante es que sea gente íntegra, honesta. No, no eso de la experiencia. Además se hace un examen y por lo general los conservadores son muy hipócritas y corruptos, bueno fueron los que saquearon el país, qué más pruebas queremos y son los que se resisten a que haya cambios y son los que quieren seguir manteniendo el control en el INE. (…) Eso de la experiencia es muy relativo, lo que se requiere es honestidad, integridad”, declaró.

El mandatario federal habló en específico de Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, y quien encabeza la lista para consejera presidenta del INE.

“Es una muy buena abogada, joven. Tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública y Cofepris, que había muchísima corrupción”.

Ayer el Comité Técnico de Evaluación entregó a los diputados las cuatro quintetas de propuestas para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). En estas sobresale la “lista dorada” para presidenta de este órgano, pues está compuesto por mujeres cercanas a Morena.

