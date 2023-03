Propuestas de candidatos para la presidencia del INE son cercanos a Morena

El Comité Técnico de Evaluación entregó a los diputados las cuatro quintetas de propuestas para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). En estas sobresale la “lista dorada” para presidenta de este órgano, pues está compuesto por mujeres cercanas a Morena.

Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde, encabeza esta quinteta, y aunque en su entrevista aseguró no militar en ningún partido, ella tomó la misma postura del gobierno federal: un INE costoso, y se comprometió a implementar el “plan B” electoral.

“No hay que desconocer que ha habido criticas por muchos años, no nada más por este gobierno, sobre los grandes costos de funcionamiento del Instituto. (…) Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo y eso nos obliga a tener un ojo crítico para ver de qué forma podemos racionalizar los recursos”, dijo la también abogada.

En su entrevista con el Comité, Bertha Alcalde Luján para consejera del INE (@INEMexico ) defiende lo expuesto por AMLO:

– INE "costoso"

-No busca "abundar" en controversias constitucionales contra el Plan b pic.twitter.com/Y4KgsR5LlM — Yared De La Rosa (@Yaris_202) March 27, 2023

Además, se comprometió en aplicar el “plan B” electoral de López Obrador, pues dijo que su intención es “abundar en las controversias constitucionales” presentadas por el INE porque quiere ser el puente de diálogo para aplicar la reformas aprobadas por Morena.

Otra de las mujeres que forman parte de esta quinteta es Guadalupe Tadeei Zavala, quien fue consejera presidente en el Instituto Electoral en Sonora y su familia ocupa más de ocho cargos tanto a nivel federal como estatal: es prima del delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Jorge Luis Taddei Bringas; es tía de Pablo Daniel Taddei Arriola, quien será director de Litio de México (LitioMx), y de Ivana Celeste Taddei Arriola, diputada local por Morena en el Congreso de Sonora desde 2021.

Durante su entrevista con los integrantes del Guadalupe Taidee Zavala habló sobre su familia quienes han sido nombrados por el presidente López Obrador y señaló que su vida en el servicio púbico comenzó antes de que surgiera Morena.

“El apellido no es el que decide el comportamiento del individuo, es parte de uno(…) mi experiencia no empieza con este gobierno. Antes, de mucho tiempo atrás, he sido una persona que antepone el servicio profesional”, dijo en su entrevista.

También se encuentra Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Octavio Fajardo. Durante su entrevista del 19 de marzo, señaló que el “plan B” electoral no representa un “riesgo para la democracia” como lo ha señalado el actual consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Hay otro tema de la reforma electoral que me parece sustancial y es que desde el día uno yo me abocaría que se le diga a la ciudadanía que no está en riesgo la democracia, que no está en riesgo que habrá una casilla cerca de su hogar como ha sido hasta ahora”, comentó.

Guadalupe Álvarez Rascón, quien es hija del senador por Morena José Álvarez Lima, durante su entrevista habló sobre las criticas que hay en contra del INE, como los costos que tiene este órgano electoral administrativo.

“Los recursos públicos tiene que utilizarse de la forma más optima, esa es una obligación (…) Es muy importante lograr un equilibrio entre un optimo uso de los recursos, pero también donde se pueda realizar la operación y ejecución de las elecciones”, señaló.

A más tardar el miércoles 29 de marzo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deberá notificar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su propuesta con los cuatros nombres para consejeros del INE, entre ellos el de la consejera presidenta de este organismo.

Un día después, el jueves 30 de marzo, los diputados deberán votar por las propuestas de la Jucopo. En caso de no llegar a una mayoría calificada -es decir, dos terceras partes de los votos a favor de los diputados presentes-, el 31 se elegirán a los consejeros por medio de insaculación. Para ello serán necesarios los votos tanto de Morena y aliados como de la oposición.

Si la Cámara de Diputados no hace la insaculación, sorteo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá hacerlo a más tardar el 3 de abril con el fin de que el 4 de abril tomen protesta como consejeros del INE.

