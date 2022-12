AMLO descarta fallas en el servicio eléctrico por heladas como en EU

Luego de las fallas en el servicio eléctrico en Estados Unidos por la tormenta invernal este fin de semana; el presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó que en México exista el riesgo de este tipo de problemas, ya que se cuenta con las fuentes y energía suficiente.

En su conferencia mañanera señaló que desde hace 15 días el país está preparado para hacer frente a una contingencia de este tipo, además de tener varias ventajas respecto a otras naciones como el personal, la red y varias alternativas de generación.

“No es para presumir, pero tenemos ventajas con relación a otros países, primero tenemos muy bueno trabajadores en la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, en ningún lado después de un huracán en 2 o 3 días se restablece el servicio”, afirmó.

López Obrador, recordó que la vez pasada que hubo heladas en Estados Unidos, con más intensidad, sobre todo en Texas, ellos duraron como un mes o más sin energía eléctrica, en tanto que en México se resolvió la situación en una semana.

Además, la segunda ventaja es que el país tiene integrado el servicio, sobre todo lo que tiene que ver con la línea de transmisión que son nacionales y si hay un problema en Chihuahua o Nuevo León porque hay escasez de gas se puede transportar energía por la línea nacional desde el centro o sureste, lo cual no pasa en Estados Unidos por estar privatizado.

El Ejecutivo Federal también resaltó que México tiene bastantes fuentes de generación, no solo gas, ya que se cuenta con eólica, hidráulica, carbón, combustóleo, es decir muchas opciones, “nosotros no tenemos problema de falta de energía”

Respecto al paro de operaciones de la refinería de Deer Park de Pemex por frío intenso en el territorio estadounidense, el mandatario comentó que hasta el momento no ha sido informado de esta situación.

“No, estuve con el director de Deer Park el viernes en Tabasco, tuve una reunión con todos los gerentes y no me informó nada, pero puede ser que hoy o ayer, pero no informó” indicó Andrés Manuel López Obrador.

