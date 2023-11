AMLO dice a argentinos: ‘no les va a ayudar la elección de Milei’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a los argentinos “no les va a ayudar” la elección del libertario Javier Milei en los comicios del domingo, pero que respeta la decisión del pueblo del país sudamericano.

AMLO había tildado recientemente de “facho” a Milei, quien el fin de semana derrotó en la segunda vuelta electoral al ministro de Economía, Sergio Massa.

“Respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano”, dijo López Obrador al ser consultado sobre el resultado de los comicios durante su conferencia de prensa.

El mandatario mexicano también descartó cualquier ruptura de relaciones con Argentina tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones, ya que lo que une a estos dos países va más allá de sus gobiernos.

“Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación no es solo su gobierno, es su pueblo, fundamentalmente y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando la derecha se impuso con el uso de las armas militarizando Argentina, muchos argentinos fueron protegidos en México, viviendo en México”, detalló.

También criticó el apoyo a Milei de personajes como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como del escritor peruano, Mario Vargas Llosa.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los argentinos se metieron un “autogol” con el triunfo del libertario de ultraderecha Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo pasado.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha”, declaró el mandatario.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que, consideramos, no les va a ayudar”, añadió en su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano, quien llama “amigo” al actual presidente de Argentina, el izquierdista Alberto Fernández, apuntó que “el pueblo es soberano”, pero advirtió de los “elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos los lados”.

“Por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación”, sostuvo.

Cuestionado sobre las futuras relaciones de su Gobierno con la próxima Administración de Milei respondió: “Vamos poco a poco, despacito, no llevamos prisa”.

La elección de Milei ocurre mientras Argentina afronta una inflación interanual del 142.7%, un 40.1% de pobreza y una brecha cambiaria del 200%.

Hay expectativa por el comportamiento de los mercados en Argentina este martes, primera sesión hábil desde que la victoria de Milei, un economista libertario que ha defendido la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central.

En este contexto, López Obrador descartó que en México, donde habrá elecciones presidenciales en 2024, exista “riesgo” de elegir a alguien como Milei.

“Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías”, comentó.

La secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por su parte, felicitó el lunes a Milei por su triunfo y anunció que buscará mantener una relación “constructiva” con su administración.

Con información de EFE y Reuters.

