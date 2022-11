AMLO dice que enviará este fin de semana a Cámara de Diputados su plan B electoral

Aunque la Cámara de Diputados decidió posponer el debate sobre la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio por perdida la discusión y acusó que es la oposición quien no quiere que se recorten recursos a los partidos y se elija por voto directo a los consejeros y magistrados electorales.

El mandatario federal dijo que comenzará el diseño de una reforma a la ley secundaria en la materia a fin de que el Instituto Nacional Electoral (INE) garantice que no habrá compra del voto y que reciba menos recursos del presupuesto federal.

“Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional, el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir mantenimiento a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, que sigan nombrando, sobretodo los partidos al servicio de la oligarquía, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo.

“El INE no se toca. Lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no constitucional, que no se contraponga, que no viole la constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución como que no se compren los votos”, insistió el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

Esta mañana se tenía prevista la discusión del dictamen de la reforma constitucional en materia electoral, no obstante, Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, anunció que su votación se pospondría hasta el próximo martes.

El tabasqueño informó que será este fin de semana cuando envíe la iniciativa para reformar las leyes secundarias ya que no esperara a que la oposición vote en contra de su primera propuesta.

Anticipó que esta enmienda a las leyes electorales se resolverán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

