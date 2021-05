José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el responsable del asesinato de los candidatos a alcaldes Alma Barragán y Abel Murrieta, así como de todas las muertes a manos del crimen organizado.

“El presidente de la República, cuando le reclamábamos su responsabilidad en el asesinato de Abel Murrieta nos contestó: ‘Pues espero que no me hayan hecho culpable, sino responsable’. Él es responsable directo de las muertes de este país y evidentemente no es el culpable”, manifestó el político jalisciense.

El líder del partido naranja dijo que el crimen organizado se ha apoderado de muchos espacios del territorio mexicano, así como de varias regiones de Guanajuato.

“El responsable de toda la situación de inseguridad que priva en México es el jefe del Estado Mexicano y el jefe del Estado Mexicano es el presidente de la República; le guste o no”, señaló el presidente de Movimiento Ciudadano.

Al presidente de la República le gusta estar en la arenga electoral, en la politiquería y en la grilla, en lugar de enfrentar los problemas de México como la violencia y los asesinatos de candidatos, declaró Clemente Castañeda.

“Señor presidente hágase cargo de la estrategia fallida de inseguridad, que está haciendo agua y demostrando sus límites”, exigió el dirigente político, quien estuvo acompañado por Rodrigo González Zaragoza, quien es líder de Movimiento Ciudadano en Guanajuato.

El político guanajuatenses recordó que otros candidatos a presidentes municipales y otros puestos de elección popular han suspendido campañas por amenazas en los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Villagrán y Juventino Rosas.

“Nuestros candidatos y candidatas, incluida Alma Barragán, no habían recibido ningún tipo de amenazas o advertencias del crimen organizado”, expuso el líder de Movimiento Ciudadano a nivel nacional.

“El presidente de la República debe asumir su responsabilidad y no estamos buscando culpables. Hoy estamos para decirle al gobernador del Estado que asuma su responsabilidad en la ejecución de una de los candidatos de Movimiento en Guanajuato”, comentó Clemente Castañeda.

Agregó que la seguridad de todos y todas, incluidos candidatos y candidatas, le corresponde al Ejecutivo Federal y Estatal

“Hacemos un enérgico llamado a que se proteja la vida de los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, porque el riesgo no es exclusivo de Movimiento Ciudadano. El crimen organizado no distingue colores”, expresó Clemente Castañeda.

Hemos percibido que el crimen organizado va ganado terreno en la vida pública del país y hay muchos territorios donde manda y gobierna no son las instituciones del Estado, sino el crimen organizado, añadió.

El crimen organizado quiere avanzar en cualquier espacio de decisión y de poder en México, sino pueden va ocurrir lo que ha pasado en otros lados terminan poniendo candidatos a la buena o a la mala o bajando candidatos a la buena o a la mala de todos los partidos políticos, concluyó.

