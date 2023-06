AMLO exige a ‘corcholatas’ no hacer campaña durante su evento del Zócalo el 1 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a las llamadas “corcholatas” que buscan la candidatura presidencial por Morena, PT y PVEM, que si asisten a su mensaje del 1 de julio en el Zócalo tendrán que abstenerse de hacer campaña, de llevar porras y de propiciar que sus simpatizantes se falten al respeto.

“Hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado primero (de julio) al Zócalo para celebrar, para festejar, el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento que eviten llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación.

“Que ni vayan a aplaudir a sus favoritos ni faltarle al respeto a nadie, esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de nuestro país”, dijo el mandatario federal.

López Obrador dijo que los aspirantes presidenciales de Morena están invitados a su acto pero irán como ciudadanos y lejos del aparato gubernamental pues no es un acto político e insistió que su movimiento es por México y no por los cargos.

“Están invitados todos, pero cero politiquería, como ciudadanos, pero no estarán en el templete. Pero si quieren ir como ciudadanos, adelante. Pero sobretodo me dirijo a los simpatizantes de la transformación, que son muy responsables, no vayan a salir con aplausos de este sí y este no. Vale más que se entienda, o sea, nosotros luchamos por ideales, por principios, no por cargos”, expresó.

Ayer, en una asamblea ciudadana en Pachuca, Hidalgo, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a sus simpatizantes a prepararse para asistir al Zócalo capitalino para el mensaje de López Obrador. Hasta el momento, ninguno de los otros aspirantes a la coordinación de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación se ha pronunciado respecto a la convocatoria.

El sábado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador conmemorará los cinco años del triunfo que tuvo en las urnas, que lo llevó a la Presidencia de la República.

Este acto ha sido rutinario durante su administración y forma parte de los cinco informes de Gobierno que rinde a la ciudadanía al año.

