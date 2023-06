Ebrard hace gira junto a hermano de AMLO, Pío López Obrador

En el segundo día de las giras de las “corcholatas” para buscar la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard realizó estos recorridos junto a Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El excanciller encabezó en un evento llamado “Juventudes por el Futuro de la Transformación” y después visitó un comedor popular en valle de Aragón tercera sección, Ecatepec, Estado de México. En ambos casos estuvo el hermano del mandatario federal.

En el primer recorrido, Marcelo Ebrard cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ordenó a las “corcholatas” no presentar propuestas electorales en sus recorridos ni hacer llamados explícitos al voto.

“Apenas ayer iniciamos un recorrido por todo el país, va a haber un recorrido. Dicen que no hagamos propuestas, pero yo hago un recorrido por todo el país, o sea, como si fuera visita turística, si no va a haber propuestas, si no va a haber diálogo y si no respondo lo que ustedes me acaban de decir. Entonces, se inició un recorrido para dialogar con las personas a lo largo de toda la república para respondernos una pregunta”, dijo.

Además, reiteró su propuesta de crear la Secretaría de la Cuarta Transformación, pues comentó que los morenistas fueron quiene le sugirieron que se conformara esta dependencia para dar seguimiento a los proyectos de la Cuarta Transformación.

“Se tiene que crear una Secretaría que le dé seguimiento a todos esos planes, proyectos en curso y no digo que dijo Mario Delgado, pero esto es lo que me ha dicho la gente en 50 visitas que he hecho a la república, quieren que haya una Secretaría que se haga cargo de que no se pierda lo que ya estamos trabajando”, dijo.

