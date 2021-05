Si al INE no le gusta que haga denuncias, es su problema: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá denunciando la compra directa o simulada de votos a través de tarjetas en las campañas, aun cuando a la autoridad electoral le incomode.

El mandatario federal reprochó la inacción del Instituto Nacional Electoral (INE) y su consejero presidente, Lorenzo Córdova, ante las denuncias sobre el reparto de despensas y coacción del sufragio.

“Es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada, acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, la de Monex. Eso no se puede permitir y si no le gusta al director del INE, es su problema porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude”, acusó el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.

El tabasqueño celebró que su denuncia sobre el reparto de tarjetas por parte de Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, haya activado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Te recomendamos: ¿Es legal o no la entrega de tarjetas plásticas en campañas?

En el caso de otros candidatos que recurren al mismo esquema, el presidente llamó a denunciarlos debido a que es un uso antidemocrático que no permite que se ejerza el voto en libertad.

“Está muy mal eso, eso es antidemocrático, el voto tiene que ser libre y secreto. No es una mercancía, entonces si hicimos una denuncia y salen otros casos qué bueno y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean”, sostuvo.

Lee también: Delgado denuncia compra de voto en BCS a través de tarjeta ‘Unidos Contigo’

El lunes por la noche, la Fiscalía General de la República informó que indaga al priista Adrián de la Garza por coacción de voto a través del reparto de tarjetas bajo la promesa de apoyos económicos a mujeres jefas de familia por 1,500 pesos bimestrales en caso de ganar la elección.

No te pierdas: AMLO mandó a la FGR para descarrilarme y meterme a la cárcel: Adrián de la Garza

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado