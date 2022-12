AMLO insistirá a Biden tratar problema de migración con plan estructural

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver que uno de los temas que abordará y en el cual insistirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en su próxima visita a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte, es el problema de la migración.

López Obrador reconoció que Biden se ha mostrado en un “buen plan” para solucionar el fenómeno migratorio, para lo cual se necesita de un plan estructural, una programa de apoyo para países con más pobreza para que la gente no se vea obligado a emigrar.

“México está ayudando a países de Centroamérica, estamos trabajando en comunidades de Honduras, del Salvador, de Guatemala y ya hemos hecho evaluaciones y sabemos que con 2 programas que hemos aplicado: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos logrado mantener a la gente en sus comunidades de origen, entonces es el planteamiento que estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos y que ahora que nos vamos a encontrar en el presidente Biden, se va a volver a tratar”, señaló.

Encuentra aquí las noticias más destacadas de la política mexicana

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, agregó que este fenómeno migratorio ya no sólo son centroamericanos, pues últimamente ya hay mucha migración de Venezuela, Nicaragua, Colombia y Ecuador.

“Entonces nuestra propuesta es un plan para el desarrollo de toda América Latina y El Caribe, algo que no se hace, he venido aquí repitiendo que desde la época del Presidente Kennedy, de la alianza para el progreso, que se destinaron alrededor de 10,000 millones de dólares para apoyar a los pueblos de América Latina y El Caribe, en aquella ocasión se excluyó a Cuba y Haití ahora, nuestra propuesta es que no se excluya a nadie”, dijo el mandatario.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado