AMLO invita al ‘bailongo’ el 1 de julio para festejar triunfo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un evento masivo en el Zócalo capitalino, dónde además de rendir un informe de los seis primeros meses de su gestión, habrá “bailongo”.

Así lo dio a conocer el propio mandatario, agregando que se trata de un evento para conmemorar su victoria en las elecciones de julio pasado.

Adelantó que presentará “un informe amplio y al mismo tiempo resumido” de lo que han sido los primeros seis meses de su administración.

Invitó a la ciudadanía a acudir al Zócalo capitalino el lunes 1 de julio a partir de las 12:00 horas, donde habrá música de mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la orquesta de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

“Se está haciendo la invitación para que vengan a participar todos, no es el gran costo, no hay derroche, es austero completamente (…) va a haber hasta ‘bailongo’. Y vamos a celebrar porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos”, dijo López Obrador.