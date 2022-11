AMLO justifica voto para regreso de Trump a Twitter; ‘tiene derecho a manifestarse’

Al analizar que tiene todo el derecho a manifestar sus ideas, aunque en algunas de ellas no haya coincidencia, fueron algunas de las consideraciones que tomo en cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar su voto para el regreso del expresidente Donald Trump a la red social Twitter.

“El nuevo dueño de Twitter hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactiva la cuenta que le habían cancelado al presidente Trump o no, esto sucedió después de las elecciones en Estados Unidos tanto Twitter, como Facebook, cancelaron las cuentas.

“En su momento yo estuve en contra de eso, hay constancia y dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo, y ellos iban a decidir quien tenía el derecho de comunicación y quien no o qué información si debía de transmitirse y qué información no.

“Bueno, con estos antecedentes explico que voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump, porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse y esto también lo digo porque, de manera extraña, no voy a decir incongruente”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

El pasado 19 de noviembre, el mandatario mexicano publicó en su cuenta oficial que respondió a una encuesta realizada por Elon Musk, dueño de Twitter, sobre restituir o no al expresidente Trump en esta red social.

“Ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. La Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío”, comentó López Obrador.

La cuenta en Twitter de Trump fue suspendida por esta red social, luego de que se le relacionara con el asalto al Capitolio por un mensaje en esta red que presuntamente incitó a la violencia.

Actualmente, el expresidente estadounidense es investigado por la Justicia en EE.UU. por su posible implicación en el asalto al Capitolio de 6 de enero de 2021 y que interrumpió la sesión del Congreso para contar los votos de la victoria del ahora presidente Joe Biden.

